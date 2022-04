New World öffnet hoffnungsvoll 60 neue Server für Free2Play-Spieler – Doch die meisten bleiben leer

Mit Ni no Kuni: Cross Worlds kommt ein MMORPG zum bekannten Rollenspiel bald auch zu uns in den Westen. Seht hier frisches Gameplay.

Wie steht es derzeit um New World? New World hat seit November 2021 in jedem Monat ein großes Update bekommen. Highlights waren die neue Waffe Unheilsstulpen, neue Gegner, die Dungeon-Mutatoren und zuletzt das neue Dungeon Herz der Stürme.

Wie läuft das kostenlose Wochenende? Nicht so gut. Zwar gibt es einen leicht positiven Trend und ein paar hundert Spieler mehr sind online als noch an den vergangenen Wochenenden. Doch einen großen Umschwung brachte das Event nicht:

In New World läuft noch bis zum 11. April das kostenlose Wochenende, bei dem alle Spieler mit einem Steam-Account das MMORPG ausprobieren können. Dafür wurden sogar mehr als 60 neue Server eröffnet. Doch der große Andrang bleibt aus und die meisten Server erreichen kaum zweistellige Spielerzahlen.

