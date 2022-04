Twitch-Streamer ist schockiert über leere Server in New World – Verrät, wie er das MMORPG retten würde

Der Streamer Asmongold ist vor allem bekannt aus WoW, hat in den letzten Jahren aber auch einige andere MMORPGs aktiv gespielt und auf Twitch begleitet. Vor allem in New World war er zu Release richtig aktiv. In einem Livestream hat er sich nun nach einer längeren Pause wieder eingeloggt und war über die geringe Spielerzahl schockiert. Dabei erklärte er auch, was New World gut und was es schlecht macht.

Worum ging es in dem Stream?

Im März hat Asmongold zusammen mit einigen Entwicklern den neuen Dungeon aus Heart of Madness auf dem Test-Server ausprobiert und dies gestreamt. Kurz danach zeigte er auch New World auf dem „richtigen“ Account auf Twitch.

Beim Einloggen jedoch war Asmongold schockiert darüber, dass auf seinem Server kaum ein Spieler in den Städten anzutreffen war. Generell zeigte er sich von den geringen Spielerzahlen von New World enttäuscht.

Innerhalb des Streams erklärte er, dass das MMORPG unheimlich viel Potential habe und er nicht wolle, dass es stirbt. Schließlich habe er bereits über 900 Stunden darin verbracht.

Darum erklärte er, was die großen Probleme sind und wie er sie anstelle von Amazon beheben würde.

New World braucht weniger repetitives Gameplay und neuen Hype

Was sagt Asmongold zu den Problemen von New World? Der MMORPG-Streamer sieht das „größte Problem“ im repetitiven Gameplay. Man haut nahezu immer die gleichen Mobs, erledigt ständig die gleichen Aufgaben und gerade das Crafting von Level 120 bis Level 175 fühle sich nach richtiger Arbeit an.

Sie alle dachten, das Crafting wäre gut, als sie auf Stufe 24 waren. Erinnert euch daran, als ich damals all diese Videos gemacht habe und so viel Hass dafür bekommen habe. Und das, weil ich die einzige Person war, die das Spiel weit genug gespielt hat, um zu erkennen, was noch kommt.

Zudem kritisiert er die Probleme rund um die Kämpfe um Territorien. Die würden zu wenig Anreize bieten, um wirklich als Kern-Element im Endgame zu funktionieren. Außerdem hätte es zum Start zu viele Bugs gegeben.

Weiter kritisiert er die Server-Probleme und das Chaos rund um die Server-Transfers.

Wie würde er die Probleme lösen? Vor allem drei Dinge würde der Streamer angehen:

Der Kampf müsse dynamischer und spannender werden.

Es sollte mehr und vor allem abwechslungsreichere Endgame-Inhalte geben.

Die Entwickler sollen ihre Roadmap noch vervollständigen, dann aber erstmal keinen neuen Content rausbringen. Stattdessen sollten sie alles für eine größere Erweiterung zurückhalten, um damit wieder das Interesse der ehemaligen und neuen Spieler zu wecken.

Seine Aussagen könnt ihr euch in diesem Video anschauen:

„Ich möchte nicht, dass dieses Spiel stirbt“

Findet Asmongold alles an New World schlecht? Nein. Direkt zu Beginn etwa lobt der Streamer die wunderschöne und ästhetische Spielwelt, die Musik und den „Chill-Vibe“, den das MMORPG verströmt.

Außerdem mag er das grundsätzliche Sammel- und Crafting-System, auch wenn er sich an einigen Details und dem vielen Grind stört.

Er sieht nach eigener Aussage ein riesiges Potential in dem Spiel und betont auch im Video, dass er nicht möchte, dass New World stirbt. Schließlich habe er nicht ohne Grund so viel Zeit in das MMO investiert. Er habe am Anfang wirklich Spaß gehabt, auch an den Truhen-Runs in großen Gruppen.

Allerdings sei New World derzeit keine Konkurrenz für Lost Ark und Elden Ring. Beide seien „fundamental bessere Spiele“, an die New World „noch“ nicht herankäme. Ob sich das in der Zukunft aber ändert, vermag derzeit keiner zu sagen.

Wie seht ihr New World und die Argumentation von Asmongold? Könnt ihr seine Kritik und sein Lob nachvollziehen oder seht ihr etwas anders? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Wie es mit New World weitergeht, zeigt die neuste Roadmap der Entwickler:

