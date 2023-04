Neues Update sollte New World viel besser machen, schreddert Spielern aus Versehen ihre komplette Ausrüstung

In New World erschien am 4. April der neuste Patch. Dieser brachte neue Story-Inhalte, einen neuen Dungeon und den ersten Season-Pass. Allerdings gibt es auch einen neuen, kritischen Bug. Der löschte einfach die komplette Ausrüstung einiger Spieler.

Was ist da passiert? Kurz nach dem Release des neuen Updates wurde ein Thread im Forum veröffentlicht, in dem Spieler Screenshots ihrer Charaktere veröffentlichten (via New World). Auf diesen Bildern sind die Charaktere nackt, haben keine Rüstung, keine Waffen, keine Taschen, keine Tränke und kein Buff-Food. Lediglich die Sammel-Werkzeuge und das allgemeine Inventar blieben erhalten.

Was den Fehler genau ausgelöst hat, ist bisher unklar. Da jedoch genau die Ausrüstungs-Slots betroffen sind, die mit dem neuen Lagersystem des Updates zu tun haben, wird der Bug wohl dadurch ausgelöst worden sein.

Die Spieler, die betroffen sind, haben sich zudem vor dem Update in einer Instanz ausgeloggt – wahlweise einem Dungeon, im eigenen Haus oder dem Außenpostenturm.

Kurios ist, dass das Update bereits vom 28. März um eine Woche auf den 4. April verschoben wurde – aufgrund eines kritischen Fehlers.

Gibt es schon eine Lösung? Bisher nicht. Im Forum gab es zuletzt um 9:05 Uhr einen Spieler, der sich ebenfalls über den Bug beschwert. Einige Spieler können also seit knapp 17 Stunden nicht vernünftig New World spielen – und bisher gibt es keine Aussage, wann der Fehler endlich behoben wird.

Hier könnt ihr euch Informationen rund um den neuen Patch anschauen:

New World ist berüchtigt für kuriose Bugs

Ist das der erste große Fehler, den New World erlebt? Nein, im Gegenteil. Es ist schon zu einem Meme im Internet geworden, dass neue Updates im Spiel immer mit einem größeren Bug daherkommen. Hier eine Übersicht über die größten Probleme:

Insgesamt gab es nur eine Handvoll großer Updates, die komplett problemlos liefen.

Wie geht es allgemein für New World weiter? Amazon plant derzeit jedes Quartal ein großes Update zu bringen. Zudem ist für den Herbst die erste Erweiterung geplant, auf die die Fans gespannt sind. Alles dazu erfahrt ihr hier:

MMORPG New World bringt 2023 neue Seasons, eine Erweiterung und Mounts – Klingt absolut großartig