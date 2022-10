Im MMORPG New World kann euch jetzt ein Emote erschlagen, wenn es nur wütend genug ist

New World ist in der Vergangenheit schon häufiger wegen kuriosen und teilweise auch schlimmen Bugs aufgefallen. Ein neues Emote im MMORPG sorgt aktuell aber für viele Lacher, denn ein Tisch wird nun zur tödlichen Waffe.

Was ist mit dem Emote los? Betroffen ist das neue „Table Flip“-Emote. Damit könnt ihr eigentlich gut zur Schau stellen, wie sauer ihr gerade seid. Löst ihr das Emote aus, setzt sich euer Charakter auf einen Stuhl, der aus dem Nichts erscheint und hat einen Tisch vor sich.

Wütend wirft er den Tisch dann einfach um. Also genau das, was ihr euch unter einem Table Flip vorstellt. Lustigerweise macht das sogar Schaden und kann somit dazu führen, dass ihr eure Feinde mit einem Tisch erschlagen könnt.

Wie viel Schaden macht das? In einem Clip auf reddit ist sichtbar, dass der fliegende Tisch im Emote genau 10 Schaden verursacht. Ob das immer so ist, können wir hier nicht verifizieren, dennoch fällt der Damage verschwindend gering aus. Ihr könnt also nicht einfach mit einem Emote zum Tisch-Rambo werden und hunderte Feinde samt Tisch zu Boden werfen.

Dennoch kann das neue Emote dadurch für witzige Situationen sorgen. Gezeigt hat das übrigens reddit-User RedMossySquirrel indem er einen Clip seiner Tat auf reddit postete. In nur 16 Stunden erreichte der Post 845 Upvotes, was für das New-World-reddit ein sehr guter Wert ist. Die Stimmung in den 43 Kommentaren ist dabei größtenteils erheitert.

Wie der Killer-Tisch aussieht, könnt ihr in diesem Clip sehen:

Bug oder Feature?

Ist das so gewollt? Tatsächlich schon. Zumindest steht in der Ankündigung zum neuen Emote beschrieben, dass der Tisch Schaden verursacht. Ob das so bleibt, ist jedoch unklar, denn bereits im Juli hatte New World ein ähnliches Problem, und zwar ging es dabei um den Handpistolen-Emote. Auch dieser machte eurem Feind Schaden und konnte ihn töten (via buffed). Das wurde allerdings wieder aus dem Spiel entfernt.

Ob der Table-Flip-Kill am Ende im Spiel bleibt oder doch schwinden muss, ist daher noch unklar. Um einen Fehler handelt es sich dabei aber tatsächlich nicht, auch, wenn es erstmal so wirkt.

Die Fans sind amüsiert: Anders als andere Bugs oder kuriose Features sorgt dieses hier aber nur für Gelächter und Spaß innerhalb der Community. Die Kommentare finden das Feature einfach nur seltsam und spaßig. Einige wünschen sich sogar, ihn einfach im Spiel zu lassen oder sogar noch weitere hinzuzufügen, einfach „für den Witz“ (via reddit).

dsea86 schreibt: „Genau deswegen hab ich ihn gekauft! Ich hoffe darauf, dass ich ihn als Finisher benutzen kann.“

Dj0sh sagt: „Das ist doch Pay2Win!.. aber Spaß beiseite, es ist großartig.“

beatmach1ine schreibt: „Das Mic-Drop-Emote sollte auch Schaden machen und Leute am Boden töten können. Hau sie im PvP um und dann gib ihnen den Rest, in dem du ihnen ein Mikrofon auf den Kopf fallen lässt.“

Hattet ihr selbst schon einen Emote im Spiel, der euch getötet hat? Was haltet ihr persönlich von dem Emote im Spiel? Sollte es gefixt werden, oder findet ihr es sogar okay, dass der umgeworfene Tisch ein wenig Schaden verursacht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei uns auf MeinMMO.

