Spieler in New World mussten lange warten – Jetzt bekommen sie endlich ein langersehntes Feature

Das große Sommer-Update von New World sollte eine Neuerung bringen, das sich die Spieler bereits ewig wünschten. Doch dann erschien das Sommer-Update ohne das geforderte Feature, welches jetzt endlich seinen Weg in das MMORPG findet.

Um was für ein Feature geht es? Mit dem großen Sommer-Medleyfaire-Update von New World sollte eigentlich der Dungeon-Finder ins Spiel kommen, doch dann wurde der Release in letzter Sekunde verschoben.

Wozu ist der Dungeon-Finder gut? Bei dem Dungeon-Finder handelt es sich um ein „Quality of Life“-Tool, mit dem ihr einfacher Gruppen für eure Dungeons und Expeditionen finden könnt.

Ein solcher Dungeon-Finder ist für Spieler extrem nützlich, war jedoch in New World bislang nicht vorhanden. Spieler mussten stattdessen über den Chat des MMORPGs Mitspieler suchen.

Das ändert sich heute, denn Amazon Games gab offiziell bekannt, dass der Dungeon-Finder endlich in New World verfügbar ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt New World gibt auf Twitter den Release des Dungeon-Finders bekannt.

Wie funktioniert der Dungeon-Finder? Amazon Games steuerte zum Relesase des Dungeon-Finders einen Blogpost auf NewWorld.com bei, in dem sie erklären, wie ihr das lang erwartete Feature nutzt. So funktioniert es:

Wenn ihr auf „Gruppe suchen“ klickt, seht ihr eine Liste mit Lobbys. Diese Lobbys beschreibt Amazon Games als einen Aufenthaltsort mit eigenem Lobby-Chat-Kanal.

Sobald ihr genügend Spieler für eine Aktivität seid, kann derjenige, der den Lobby-Post erstellt hat, die Lobby in eine Gruppe umwandeln und die Expedition starten. Insgesamt kann es zeitgleich bis zu 100 Lobbys geben. Ihr habt demnach die Wahl, ob ihr eure eigene Lobby gründet oder einer bereits bestehenden beitretet.

Spielen während der Wartezeit

Das passiert während der Wartezeit: Wenn ihr einer Lobby beigetreten seid und darauf wartet, dass sich diese füllt und die Aktivität startet, könnt ihr weiterhin „Abenteuer erleben“, schreibt Amazon Games in dem Blogpost. Ein Widget oben rechts soll euch während des Spielens über den Status eurer Lobby informieren.

Wer bestimmt die Mindeststufe und ähnliches? Der Ersteller einer Lobby kann die Mindeststufe sowie die Ausrüstungspunkte für die Lobby festlegen. Außerdem kann er sehen, welche aktuelle Stufe, Attribute, durchschnittliche Ausrüstungspunkte, ausgerüstete Waffen und Meisterschaftspunkte ein Bewerber für die Lobby hat.

Wer teilt die Rollen ein? Wenn ihr euch für den Beitritt in eine Lobby bewerbt, müsst ihr euch selbst eine Rolle (Tank, Heahler, Damage-Dealer) zuweisen. Das soll dem Lobby-Ersteller dabei helfen, eine ideale Zusammenstellung für seine Gruppe zu finden.

Was haltet ihr von dem Dungeon-Finder in New World? Ist er so geworden, wie ihr es euch gewünscht habt und erfüllt seinen Zweck oder seid ihr mit der Umsetzung eher unzufrieden? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Während New World den Dungeon Finder präsentiert, feiert ein 10 Jahre altes MMORPG seinen Release auf Steam.