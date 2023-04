Reicher Brasilianer will stärksten Helden in deutschem MMORPG kaufen – Besitzerin spielt ihn seit 16 Jahren, fordert 100.000 €

Das MMORPG Tibia entstand in den 90ern in Regensburg und wird auch 2023 noch gespielt – aber kaum noch in Deutschland, sondern in Polen und Südamerika. Die erfolgreichste Spielerin ist eine Polin, die mit ihrem Freund zusammenspielt: Sie liegen seit Jahren auf Platz 1 und 2 im MMORPG. Jetzt erhielt die Frau ein „unmoralisches Angebot“.

Wer sind die stärksten Spieler in Tibia? Es sind zwei polnische Spieler, die seit Jahren zusammenspielen und die offenbar „virtuell und real“ ein Paar sind:

Bobeek spielt einen Elder Druid – er ist auch auf Twitch aktiv.

Goraca, seine Freundin, ist mit einem „Master Sorcerer“ in Tibia unterwegs. Der Charakter wurde am 9. September 2007 erstellt, ist also 16 Jahre alt.

Über Jahre war Bobeek die Nummer 1, aber im November 2020 starb Bobeek doof, verlor dadurch Erfahrungspunkte und seine Freundin, Goraca, zog an ihm vorbei (via tibiaservers). Den Vorsprung hat sie bis heute gehalten.

Aktuell ist Goraca Level 2317, Bobeek ist 2310 – der drittplatzierte ist ungefähr 80 Level weg.

Goraca ist auf 1 / Twitch-Streamer Veyllor, der über den Verkauf berichtet, auf Platz 10 weltweit. Quelle: mmorpg.org.pl

„Nummer 1“-Spielerin erhält unmoralisches Angebot

Was ist jetzt das unmoralische Angebot: Wie ein brasilianischer Twitch-Streamer berichtet, plant ein Freund von ihm, den Charakter von Goraca zu kaufen:

Der Freund spielt selbst Sorcerer und liegt auf Platz 46 weltweit

Er will jetzt den „Nummer 1“-Charakter erwerben

Laut dem Streamer sei das auch realistisch, denn sein Freund sei „sehr vermögend.“ Und offenbar ist Goraca daran interessiert zu verkaufen, hat aber eine klare Preisvorstellung.

Das Traumpaar von Tibia.

Wie läuft die Verhandlung? Es heißt, Goraca habe 100.000 € für ihren Charakter gefordert. Laut dem Streamer sei das auch ein fairer Preis. Die beiden wären jetzt in Verhandlungen.

MMORPG-Fans diskutieren: Sollte sie verkaufen?

Das ist die Diskussion: Auf reddit diskutiert man angeregt, ob Goraca den Charakter verkaufen sollte. Die meisten scheinen der Ansicht zu sein: Ja, sie sollte verkaufen:

Ein Nutzer sagt: Das wäre clever, wenn Goraca und Bobeek jetzt beide ihre Charaktere verkaufen und abkassieren, denn ihnen sind Spieler auf den Fersen, die „effizienter als sie leveln“.

Es heißt, solange sie jetzt als das „Top Duo“ noch Platz 1 und 2 sind, wären ihre Charaktere wertvoll – sie sollten nun verkaufen und sich einen langen Urlaub gönnen.

Andere ergänzen: 100.000 Euro seien in Polen extrem viel wert, davon können man über Jahre leben.

Ein dritter meint: Das sei auch ein idealer Zeitpunkt, um ein neues Leben zu starten und auch die täglichen Routinen zu ändern.

Kann man denn Chars so einfach handeln? Ja, in Tibia ist das über den „Char Bazar“ tatsächlich möglich. Da erhält CipSoft in Regensburg aber einen Anteil des Kaufpreises.

In anderen Spielen gibt es „illegalen Char-Handel“, da ist aber das Risiko hoch, gebannt zu werden.

Wir haben neulich schon darüber berichtet, dass der Freund von Goraca, Bobeek, ebenfalls ein Angebot erhalten haben soll, seinen Char zu verkaufen. Das war ihm aber offenbar zu unsicher:

