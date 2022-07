MMOPRG aus Deutschland brach das Tabu, an das sich WoW nicht rantraut: Spieler dürfen Chars verkaufen

Way of the Hunter ist ein neues Jagdspiel mit Koop. Das Spiel punktet vor allem mit der realistischen Grafik, die man in dem Gameplay-Trailer sehen kann.

So ist es im MMORPG Tibia: In Tibia gibt es seit dem 25. August 2020 den „Character-Bazar“. Wie auf einem Marktplatz können Spieler dort frei Charaktere kaufen und verkaufen.

Das ist kein Einzelfall: In vielen MMORPGs werden ständig Accounts hin und her verkauft. Man redet nicht groß darüber.

In vielen MMORPGs wie WoW verkaufen Spieler ihre Accounts für echtes Geld auf Plattformen wie Ebay. Das ist gegen die offiziellen Regeln und noch schlimmer: Es ist mit vielen Risiken für Käufer und Verkäufer verbunden. Aber das deutsche MMORPG Tibia aus Regensburg macht das seit 2020 anders. CipSoft hat das Tabu gebrochen und erlaubt den Handel mit Charakteren im Spiel. Wir von MeinMMO haben mit einem der Gründer gesprochen, wieso das so ist.

