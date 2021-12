Twitch-Streamer erklärt, warum er immer noch New World spielt und an das MMORPG glaubt

Michael „shroud“ Gresziek ist der größte Streamer zum MMORPG New World auf Twitch. Doch das neue Spiel von Amazon steht in der Kritik der Fans. Sie fragen sich, warum spielt so jemand wie shroud auch im Dezember 2021 noch das Spiel, das berüchtigt dafür ist, zu wenig Content und zu viele Bugs zu bieten. Der Streamer sagt: Er glaubt an das MMORPG. Das werde im Januar 2022 noch richtig gut und dann werde man gute Items brauchen.

Das ist die Situation von New World auf Twitch:

New World war von Beginn an auf Twitch ausgelegt. Denn Amazon hat vor Jahren günstig Twitch gekauft und es gehört zu ihrer Philosophie, dass ein MMORPG wie New World über Twitch funktionieren soll.

Zu Beginn ging der Plan auf und New World erreichte zum Release gut 900.000 Zuschauer in der Spitze – aber diese Zahl ist rasch gefallen. Im Oktober hatte New World im Schnitt 117.000 Zuschauer gleichzeitig online; in den letzten 30 Tagen ist die Zahl auf 10.000 Zuschauer gefallen.

Aber unter den verbliebenen New World Streamer findet sich mit dem „menschlichen Aim-Bot“ shroud ein echter Twitch-Star, der dort sein Leiterschaft frönt, in einem MMORPG ordentlich einen wegzugrinden. Auch MMORPG-Experte Asmongold streamt auf einem Nebenkanal regelmäßig das MMORPG.

WoW verliert den Thron – Nach mehr als 5 Jahren hat Twitch ein neues größtes MMORPG

Shroud sagt New World wird echt gut – richtig gut

Warum spielt shroud noch New World? Für viele Spieler ist der Stern von New World rasch gesunken. Dem Spiel wird vorgeworfen, unfertig erschienen zu sein, zu wenig Inhalte zu bieten und zu viele Bugs und Probleme mit sich rumzuschleppen.

Die Spielerzahlen von New World sind auf Steam rasant gefallen. Daher wurde shroud in einem Twitch-Stream gefragt, warum er New World noch streamt, das sei doch Mist. Der Twitch-Streamer antwortet:

„New World ist Mist? Kumpel, es wird gut, es wird richtig gut. Das nächste Update im Januar wird Dungeon-Mutationen bringen. Du wirst Dungeons verändern können, so wie Mythic+-Inhalte in WoW. Und die einzige Art, wie du den Schaden dort aushalten kannst, ist mit solchen Items wie den hier.“ shroud

Shroud zeigt dann einige Items mit besonderen Fähigkeiten, um bestimmte Schadens-Arten zu absorbieren. Offenbar findet shroud die Idee toll, dass Inhalte so schwer werden, dass es bestimmte Ausrüstung und Vorbereitung erfordert, um diese Inhalte auszuhalten. Habe man diese Ausrüstung nicht, werde man sofort wipen, erklärt er.

Der Streamer sagt aber, er freut sich zwar wahnsinnig auf die neuen Inhalte, aber die müssten dann auch gute Belohnungen geben. Wenn er derselbe Mist sei, den es jetzt gäbe, dann wäre er echt angepisst.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Das steckt dahinter: shroud ist ein Grinder durch und durch und ist offenbar fasziniert von der Loot-Spirale, dass er jetzt Items grindet, um später harten Content zu schaffen, der dann noch bessere Items bringt.

Das ist ein typisches Beispiel für einen Hardcore-PvE-Spieler in MMORPGs, der besonders auf Content steht, den nur sehr wenige überhaupt bewältigen können, weil die Anforderungen dafür so hoch sind. Das ist eine „Oldschool-Sicht“ auf MMORPGs. Mit derselben Ausdauer, wie man solche MMORPG-Grinds bewältigt, kann man offenbar auch ein führender Twitch-Streamer werden.

Mehr zu den Inhalten, auf die sich shroud in New World freut:

New World: Entwickler verraten Details zu neuen Waffen und PvE-Endgame