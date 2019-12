So will Amazon das neue MMO New World auf Twitch zuschneiden

Die Streaming-Plattform Twitch gehört zu Amazon – das neue MMO New World wird ebenfalls von Amazon entwickelt. Game Director Scot Lane erklärte uns auf MeinMMO, welche Features das neue MMO für Twitch-Streamer und die Zuschauer bietet.

Woher kommen die Information? Wir von MeinMMO hatten Mitte Dezember die Gelegenheit ein Interview mit Scot Lane zu führen, dem Game Director von New World. Da kam die Sprache auf Twitch und welche Rolle die Streamingplattform für New World spielt.

Chaotische PvE-Schlachten nach klarem Zeitplan

Das steht im Zentrum von New World: In New World wird es PvE-Kriege geben, die regelmäßig stattfinden sollen. Hier verteidigen Spielergruppen ein Territorium gegen Monsterhorden, die zu hunderten angreifen:

„Ich kann es nicht genug betonen: Auch wenn du kein PvP-Fan bist und nicht gerne mitten in einer Schlacht stehst: Wenn die AI dich zu hunderten attackiert und du dich mit anderen Spielern verteidigst, das macht total Spaß. So können auch PvE-Fans das erleben, was die Spieler in der Alpha als unser Highlight bezeichnet haben: riesige Schlachten.“ Scot Lane

Zu diesen Schlachten sollen sich Spieler auf einem „Signup“-Board anmelden können.

Jedes Territorium in New World wird ein „Kriegs-Interface“ aufweisen, dort kann man dann sehen, dass etwa um 9 Uhr Serverzeit eine Schlacht stattfindet.

Durch die Appointment-Mechanik (Termin-Mechanik) kann man signalisieren: „Ich wäre bei dieser Schlacht morgen gerne dabei.“ Lane sagt, je höher der Einfluss eines Spielers im Territorium ist, desto wahrscheinlicher, dass er in die Schlacht kommt.

Twitch-Streamer Sodapoppin könnte einer sein, der New World für sich entdeckt.

So hängt das mit Twitch zusammen: Lane sagt, man biete Streamer-Armeen als Feature. Wenn man auf dem gleichen Server wie ein Streamer sei, gebe es einen Button, um direkt seiner Gruppe beizutreten. So könnten die Subs eines Streamers zusammen mit ihm in eine Schlacht ziehen:

„Die Appointmechanik ist das wirklich große Ding. Es ist so spaßig und chaotisch, es macht Spaß es zu spielen, aber auch einfach nur zuzuschauen. Und man weiß vorher genau, wann es stattfindet.“ Scot Lane

Zudem soll New World das Feature „Streamers Spotlight“ bieten, mit dem sich Streamer ingame identifizieren können. Das verrät auch, wenn man von einem Streamer besiegt wurde und ob das gerade live auf Sendung war.

Warum für viele New World jetzt die große, neue MMO-Hoffnung 2020 ist

Zwei Namen, die Lane beispielhaft für Streamer nennt, sind Mixer-Streamer Tyler „Ninja“ Blevins und Twitch-Streamer Chance „Sodapoppin“ Morris, der ist aus WoW bekannt.

Mechanik entspricht der Zukunftsvision von Tiwtch

Das steckt dahinter: Das entspricht der Zukunftsvision von Twitch, dass künftig Spiele stärker auf die Verbindung zwischen Streamern und ihren Fans eingehen.

Einer der Mitgründer von Twitch, Kevin Lin, hatte erst vor kurzem prophezeit, dass die Spiele-Industrie in die Richtung gehen wird, dass Streamer im Spiel konkrete Möglichkeiten erhalten, direkt mit ihren Fans zusammenzuspielen und zu interagieren.

Twitch wurde 2014 von Amazon gekauft – New World wird von Amazon entwickelt.

Im Moment kann man sich bei New World noch relativ schwer vorstellen, wie diese Systeme im Spiel aussehen, weil Möglichkeiten zum Testen und Gameplay-Videos fehlen. Aber man kann gespannt sein, wie diese „PvE-Schlachten“ und die Streamer-Features im Spiel aussehen:

im April 2020 soll bereits eine Beta starten

Release von New World ist im Mai 2020.

Der Streamer und seine Armee als Zielgruppe

Die Philosophie von New World auf „massive Schlachten“ zu setzen, wird in der neuen PvE-Version des MMOs ohne Zwangs-PvP eine große Rolle spielen.

Massenschlachten sollen das Prunkstück der PvE- und PvP-Inhalte werden. Da bietet es sich an, dass Streamer und deren Zuschauer solche Schlachten gemeinsam bestreiten.