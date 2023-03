Counter-Strike 2 – Alle Infos, Gerüchte und Leaks zum Source 2-Nachfolger von CS:GO

In den letzten Tagen häufen sich die Gerüchte zu einem Nachfolger von Counter-Strike: Global Offensive. CS2 oder CS:GO 2 kursieren als Namen. Doch was genau steckt dahinter und welche Leaks gibt es? Wir von MeinMMO haben alles gesammelt.

Was ist das für ein Spiel? Das steht noch überhaupt nicht fest. Derzeit gibt es drei Gerüchte, die allesamt plausibel klingen:

Es könnte sich um einen direkten Nachfolger von Global Offensive – also CS:GO 2 – handeln.

Es könnte sich um Counter-Strike 2 handeln, ein allgemein neues Spiel im Shooter-Universum.

Es könnte sich lediglich um einen Port von CS:GO auf die Engine Source-2 handeln. Denn schon 2014 wurde Source 2 releast und andere Titel von Valve, darunter Dota 2, sind auf diese Engine umgezogen.

Wie kommt man überhaupt jetzt auf Counter-Strike 2? Anfang März gab es einen Leak in einem neuen Nvidia-Treiber (via GameStar). Dort wurde ein neues Control-Panel mit dem Namen “Counter-Strike 2” hinzugefügt. Außerdem gab es zwei neue Dateien mit den Namen csgo2.exe und cs2.exe.

Im Anschluss daran hat sich Richard Lewis, ein britischer E-Sport-Journalist, zu dem Leak geäußert (via RichardLewis). Er behauptet, das Spiel sei real und soll schon im März 2023 starten.

Neuer Server, neues Matchmaking und neue Engine?

Das sagt Lewis über Counter-Strike 2: Laut dem Journalisten soll sich das neue Spiel schon seit geraumer Zeit bei Valve in Entwicklung befinden. Ein großer Teil der Entwickler soll daran arbeiten, während das restliche Team sich um die Weiterentwicklung von CS:GO kümmere.

Folgende Details nannte er für Counter-Strike 2:

Das Spiel soll auf 128 Tick-Server zurückgreifen, was auch schon bei Valorant der Fall ist und von vielen Fans gefordert wurde.

Es soll ein neues Matchmaking-System geben.

Das Spiel soll in der Source-2-Engine entwickelt worden sein und grafisch signifikante Verbesserungen bieten.

Laut Lewis soll Counter-Strike 2 schon in diesem Monat eine Beta starten. Einen konkreten Termin konnte er jedoch nicht nennen.

Wie wahrscheinlich ist das? Das ist schwer zu sagen. Einige Quellen auf Twitter stützen die Aussage, dass ein komplett neues Spiel erscheint. Doch es gibt ‎auch Hinweise darauf, dass Counter-Strike 2 nichts Eigenständiges wird.

Die kommen unter anderem von Gabe Follower, einem Content Creator zu CS:GO. Er meint, dass es sich lediglich um Counter-Strike: Global Offensive in der neuen Source-2-Engine handelt. Es wird kein neues Spiel, kein Rebrand und auch eure Skins sollen nicht in Gefahr sein.

Laut Gabe Follower soll Valve übrigens schon seit Dezember die neue Source-2-Version testen.

Was heißt das jetzt für CS2? Was sich genau hinter Counter-Strike 2 versteckt, ist derzeit nicht klar. Hier müssen wir warten, bis Valve sich selbst zu Wort meldet. Am wahrscheinlichsten ist derzeit jedoch, dass CS:GO auf die Source-2-Engine umziehen wird.

Neue Informationen werden jedoch von allen noch im März erwartet. Wir werden den Artikel entsprechend aktualisieren.

Was erhofft ihr euch von den Leaks und Gerüchten? Hättet ihr gerne ein komplett neues Counter-Strike oder genügt euch eine angepasste Version in der neuen Engine? Schreibt es gerne in die Kommentare.

