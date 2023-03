Steam: Counter-Strike 2 ist real und die Tests beginnen schon heute – Valve bestätigt es offiziell

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Wenn ihr für die Teilnahme an den CS2-Tests ausgewählt wurdet, erhaltet ihr eine Meldung im Menü von CS:GO. In der Meldung ist eine Einladung, mit der ihr einen Download starten könnt.

Wie könnt ihr an dem Test teilnehmen? Ihr seid von euerem Glück und von Valve abhängig. In einem FAQ auf Steam heißt es, Spieler würden anhand verschiedener Faktoren vom Entwicklerteam für den Test ausgesucht werden. Zu den Faktoren gehören beispielsweise ein Vertrauensfaktor sowie die Spielzeit auf offiziellen Servern von Valve.

Was sind das für Test? Bereits heute, am 22. März 2023, soll eine erste limitierte Testphase beginnen, mit der Valve verschiedene Funktionen noch vor der Veröffentlichung testen und mögliche Probleme beseitigen will.

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Seit Wochen existieren Leaks und Gerüchte über Counter-Strike 2 . Lange Zeit war unklar, was es ist. Wird es ein eigenes Spiel? Wird es ein Engine-Update? Was verbessert es? Für viele Fans des Taktik-Shooters war es das große Thema, mit vielen Fragen, die jetzt endlich beantwortet sind.

Counter-Strike 2 ist die bisher größte technische Innovation in der Geschichte von Counter-Strike und bildet die Grundlage für zahlreiche neue Funktionen und Updates in den nächsten Jahren. […]

Insert

You are going to send email to