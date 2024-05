Counter-Strike 2: AMD verspricht mehr Siege mit einem neuen Feature, wurde früher von Anti-Cheat abgestraft

Counter-Strike 2 ist ein Taktik-Shooter von Valve, der als Update des Vorgängers Counter-Strike: Global Offensive veröffentlicht wurde. Wie in den vorherigen Co...

AMD verspricht sogar, dass auf diese Weise noch mehr Leistung rausgeholt wird, weil die Frames besser aneinander angeglichen werden, als wenn das Programm nur über den Treiber liefe. Wenn ihr lieber auf eure eigenen Fähigkeiten setzt, hilft euch ein spezielles Training: Ich habe 100 Stunden einen Aimtrainer gespielt, um besser in Shootern zu werden – Doch hat es wirklich was gebracht?

So etwas machen in der Regel nur Cheat-Programme und entsprechend schlägt Anti-Cheat-Software auf Versuche an, irgendwelche Änderungen vorzunehmen. Valve, die Macher von Counter-Strike, haben sogar vor dem Einsatz gewarnt .

Grob übersetzt heißt das: Was auch immer ihr tut, wird schneller umgesetzt. Ihr „reagiert“ im Prinzip schneller. Hier handelt es sich zwar vermutlich nur um Millisekunden, aber in Shootern kann selbst eine andere Framerate einen riesigen Unterschied machen .

Chip-Hersteller AMD, vor allem bekannt für Grafikkarten und Prozessoren, hat ein neues Programm entwickelt: Anti-Lag 2. Damit verspricht die Firma mehr Siege in Shootern. Oder konkret: in Counter-Strike 2 , denn da soll Anti-Lag 2 erstmals eingebaut werden. Mit dem Vorgänger gab es dicke Probleme, die jetzt aus der Welt sein sollen.

