Vergesst Intel und AMD: Der nächste Gegner für Nvidia könnte eine Firma sein, von der Ihr noch nie gehört habt

In den letzten Jahren hat Nvidia mit seiner Ausrichtung auf KI großen Erfolg gehabt. Doch im KI-Bereich lauern weitere Konkurrenten, die es auf Marktanteile abgesehen haben. Und das sind vor allem kleinere Unternehmen, von denen ihr bisher vermutlich nie was gehört habt.

Wie die Kollegen von Techradar berichten, gibt im Bereich KI-Chip Entwicklungen, die sogar Nvidias und AMDs Produkte in den Schatten stellen. Eine Firma ist die Cerebras Systems Inc. Die amerikanische Firma wurde vor 9 Jahren gegründet, profitiert aber bereits massiv von dem derzeitigen KI-Boom.

Was macht diese Firma so besonders? Das Unternehmen Cerebras Inc. hat Innovationen entwickelt, die den derzeitigen KI-Chip von Nvidia (H100) und den neuen GB200-Chip in den Schatten stellen. Und das mit einem einzigen, riesigen Chip, der bis zu 900.000 GPU-Kerne bieten soll.

Der CS-3-Chip von Cerebras übertrifft die doppelte Chipgröße des riesigen GB200. Beim Superchip GB200 handelt es sich um einen Supercomputer, der wie ein riesiger Grafikchip arbeiten soll. Nvidia hatte das Produkt erst Anfang 2024 vorgestellt.

Der Hersteller Cerebras beschreibt seinen eigenen CS-3-Chip als den “schnellsten und skalierbarsten KI-Beschleuniger der Welt”, der speziell für das “Training der fortschrittlichsten KI-Modelle der Welt” entwickelt wurde.

Darüber hinaus behauptet der amerikanische Hersteller, seine Wafer Scale Engine sei “der Chip, der das Mooresche Gesetz gebrochen hat”. Wie seine internen Benchmarks zeigen, liegt der CS-3 mit insgesamt 10.000.000.000.000 Transistoren deutlich vor dem KI-Chip H100 von Nvidia.

Viele Firmen sehen in KI-Chips riesiges Potential

KI-Computing bedeutet für einige Hersteller wie Nvidia derzeit ein riesiges Geschäft: Hier geht es um Milliarden Euro und aus diesem Grund bieten immer mehr Firmen Produkte an. Nachfrage, die etwa Nvidia nicht decken kann, wird dann von anderen Firmen übernommen.

Ob sich solche Firmen wie Cerebras am Ende durchsetzen können, müssen wir abwarten. Denn KI-Computing steckt mehr oder weniger noch in den Anfängen und momentan wird viel experimentiert und ausprobiert. Welche Hardware am Ende tatsächlich gebraucht und gekauft wird, das muss sich dann ganz am Ende der Entwicklung zeigen.

