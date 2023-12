AMD und Nvidia streiten sich über die schnellste Grafikkarte – Dabei richtet sich die GPU gar nicht an Spieler

Auch aus diesem Grund ist der Streit um die schnellste KI-Grafikkarte so wichtig: Am Ende geht es um viel Geld und das ist auch für die Investoren wichtig, die Aktien von AMD und Nvidia halten.

In den modernen GeForce-RTX-Grafikkarten stecken KI-spezifische Tensor-Cores. Diese werden etwa dazu genutzt, Raytracing oder DLSS via KI berechnen zu lassen. Und in großen Rechenzentren, etwa für ChatGPT, werden ebenfalls Nvidia-GPUs verwendet.

Warum ist KI für Nvidia und AMD so wichtig? Nvidia investiert seit Jahren aktiv in Chips, die KI-Berechnungen übernehmen können.

In diesem Blogpost widerlegt man AMDs Behauptung, dass der neueste Chip, der MI300X, bei der Inferenzverarbeitung für generative KI 40-60 % schneller sein solle als der von Nvidia. Hier erklärt Nvidia, dass AMD einfach eine veraltete Software genutzt habe, um die Daten zu erstellen. Das würde man auch in den Fußnoten erkennen, wo AMD die Version des Programms nennen würde.

Was steckt hinter der Diskussion? In seiner Vorstellung erklärte AMD nun, dass der MI300X beim Training mit dem H100 gleichauf liegt und bei der Inferenz den H100 um 10-20 % übertrifft. Das berichten die Kollegen von Forbes .

Doch warum ist diese Diskussion und diese KI-GPUs überhaupt so wichtig, dass man gleich so schwere Geschütze auffahren muss?

