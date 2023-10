Valve warnt: Wer in Counter-Strike 2 ein bestimmtes Feature von AMD-Grafikkarten verwendet, wird gebannt

Counter-Strike 2 ist ein Taktik-Shooter von Valve, der als Update des Vorgängers Counter-Strike: Global Offensive veröffentlicht wurde. Wie in den vorherigen Co...

Anti-Lag+ geht jedoch noch einen Schritt weiter, denn laut AMD werden dafür Anpassungen am Spielcode selbst angewendet. Und genau das stört Valve. Denn Änderungen am Spielcode sind nicht zulässig und werden bestraft. Denn Cheat-Programme machen das ebenfalls.

Was ist jetzt das Problem? Anti-Lag passt erst einmal nur die CPU-Frequenz der GPU-Geschwindigkeit an, um zu vermeiden, dass zu viele Grafikprozesse in der Warteschlange hängen bleiben.

Um was geht es überhaupt? AMDs Anti-Lag und auch Nvidias Reflex haben das Ziel, die Latenz in Spielen zu reduzieren. Latenz ist einfach ausgedrückt die Zeit, die es dauert, bis euer Mausklick auf dem Display angezeigt wird. Peripherie, verbaute Hardware und auch euer Monitor haben Einfluss auf die Latenzzeit.

