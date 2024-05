So hart trainiert ein Profi aus Counter-Strike 2, um der Beste von allen zu werden

Um Profi in Counter-Strike 2 zu werden, braucht es nicht nur Talent, sondern auch viel hartes Training. Wie viel so ein Profi trainiert, hat jetzt der E-Sport-Star Donk erklärt.

Was macht so ein E-Sport-Profi? E-Sport ist Leistungssport und die Profis, die jährlich um Preisgelder in Millionenhöhe kämpfen, trainieren wirklich hart.

Die eigentliche Arbeit von E-Sport-Profis ist das Training, das auf die Turniere vorbereiten soll. Die Turniere selbst machen im Vergleich zu den vielen Trainingsstunden nur einen kleinen Teil des Berufs aus.

Der CS2-Profi Donk hat im Interview mit esports.gg seinen Tagesablauf verraten, den der Spieler durchläuft, um am Ende des Jahres der Beste zu sein.

Hier könnt ihr euch noch einmal den Lauch-Trailer zu Counter-Strike 2 anschauen.

Ein Profi denkt den ganzen Tag an CS2

Wie sieht der Tagesablauf denn so aus? Donk erzählte, dass er morgens aufsteht und erst einmal frühstückt. Danach beginnt bereits das Training mit seinem Team. Es gibt sowohl Theorie-Stunden als auch Praxis-Einheiten, in denen das Team zusammenarbeitet. Es werden neue Strategien erlernt, ausgetestet und alte aufgefrischt.

Laut Schätzungen von dotesports.com dauert das Team-Training etwa acht Stunden. Nachdem das Team beendet ist, gibt’s jedoch noch keinen Feierabend für Donk.

Der 17-jährige Profi erzählt im Interview, dass er nach dem Team-Training an seiner persönlichen Leistung arbeitet. Er spielt dann sieben weitere Spiele, die jeweils etwa eine Stunde dauern. Wenn er danach noch nicht zufrieden ist, spielt er auch noch mehr.

Donk spielt jedoch kein Deathmatch, im Gegensatz zu vielen anderen Profis. Er findet die Duelle dort recht unrealistisch und rechnet dem ganzen deshalb nicht so viel Wert zu. Insgesamt dürfte der 17-Jährige also etwa 15 Stunden am Tag trainieren, auch wenn nicht jede Minute davon im Spiel verbracht wird.

Was ist das Ziel von Donk? Er wird von vielen Fans bereits jetzt als der beste Spieler in Counter-Strike 2 angesehen, doch möchte der Profi sichergehen und alle Zweifel aus dem Weg räumen. Im Interview sagt er:

„Im Moment kann ich mich nicht als den besten Spieler in CS2 bezeichnen und ich glaube, dass jeder am Ende des Jahres wissen wird, wer der beste Spieler ist. […] Wir haben viele Turniere vor uns und es liegt an anderen, zu entscheiden, wer der beste Spieler ist, nicht an mir.“ Mit gerade einmal 17 Jahren ist er aber bereits jetzt eines der größten Talente, die es in der Counter-Strike-Geschichte je gab.

Bereits am Mittwoch, dem 15. Mai 2024, geht es für den Profi bei der BetBoom Dacha Belgrade 2024 um 500.000 US-Dollar, also etwa 460.000 Euro. Erst vor kurzem musste der Profi aber zurückstecken: 17-Jähriger gewann im Februar ein wichtiges Turnier, gilt als kommender Star, ist jetzt auf Twitch gebannt