Die 7800 XT bietet hervorragende Leistung in Spielen in Full-HD und WQHD. Es lassen sich auch Spiele in 4K zocken, dann müsst ihr aber die Details reduzieren. Auch mit Raytracing kommt die Grafikkarte gut zurecht. Eine echte 4K-Grafikkarte ist die RX 7800 XT jedoch nicht.

Die Performance der RX 7700 XT reicht dank der 12 GB Videospeicher sowohl für Spiele in Full-HD als auch in WQHD mit hohen bis maximalen Grafikdetails. Sogar Raytracing bekommt die RX 7700 XT gestemmt. Für 4K reicht die Leistung der RX 7700 XT jedoch nicht mehr aus.

Was kritisieren die Tester? AMDs RX 7700 XT und RX 7800 XT liegen bei der Performance in Raytracing teilweise immer noch deutlich hinter den Grafikkarten von Nvidia. Einige kritisieren außerdem, dass der Abstand der neuen 7000er-Karten deutlich kleiner sei als der Sprung der letzten Generation. Aber das sei bei Nvidias 4000er-Grafikkarten nicht anders gewesen.

Das bieten die RX 7700 XT und RX 7800 XT: Mit den beiden Grafikkarten will AMD genügend Leistung für WQHD (1440p) oder hohe FPS in Full-HD (1080p) bieten. Mit FSR liefert AMD auch eine Alternative für DLSS von Nvidia. Preislich orientiert man sich leicht unterhalb der Konkurrenz.

An wen richtet sich die Grafikkarte? AMD stellt die beiden Grafikkarten auf der gamescom 2023 vor und richtet sich damit an Spieler, die eine Grafikkarte für WQHD suchen. Als direkte Konkurrent nannte man indirekt die RTX 4060 Ti und die RTX 4070. Oberhalb der beiden GPUs befinden sich die Radeon RX 7900 XT und die RX 7900 XTX .

Nvidia bietet im gleichen Bereich ebenfalls zwei Grafikkarten an: Die RTX 4060 Ti und die RTX 4070. MeinMMO erklärt euch, was die beiden Grafikkarten bieten und welche sich für welchen Spieler lohnen könnte.

AMD hat mit der RX 7700 XT und der RX 7800 XT zwei neue Grafikkarten herausgebracht, um Nvidia in der Mittelklasse Paroli bieten zu können. Ob das gelingt, erklären wir euch in unserem Artikel auf MeinMMO.

