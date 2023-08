Mit der RX 7700 XT und RX 7800 XT hat AMD am 25. August gleich zwei neue Grafikkarten vorgestellt. Insbesondere mit der RX 7800 XT dürfte man viele Spieler ansprechen. Denn die kleine Schwester gilt als echter Preis-Leistungstipp.

Das wichtigste in Kürze:

AMD hat die RX 7700 XT und die RX 7800 XT vorgestellt. Diese ordnen sich unterhalb der RX 7900 XT ein und sollen mit der RTX 4060 Ti und der RTX 4070 konkurrieren.

Beide Grafikkarten sind ab dem 6. September 2023 im Handel erhältlich. Die RX 7700 XT für 489 Euro und die RX 7800 XT für 549 Euro.

Mit FSR 3.0 kommt außerdem ein überarbeitetes Modell der DLSS-Alternative von AMD auf den Markt. Es werden sowohl AMD- als auch Nvidia-Grafikkarten unterstützt.

Gut zu wissen: Wer eine RX 7700 oder 7800 XT oder auch eine GPU der 6000er-Reihe kauft, bekommt Starfield noch kostenlos dazu.

AMD hat anlässlich der gamescom 2023 gleich zwei neue Grafikkarten vorgestellt: Die RX 7700 XT und die RX 7800 XT. Beide Grafikkarten richten sich an Spieler, die am liebsten in WQHD spielen wollen oder auch mal 4K ausprobieren möchten. Das dürfte vor allem Spieler freuen, die nach Vorstellung der RX 7900 XT und 7900 XTX auf eine kleinere GPU gehofft haben.

AMD stellt diese Karten als direkte Konkurrenz zur GeForce RTX 4070 und GeForce RTX 4060 Ti vor. Neben der RTX 4070 dürfte AMDs RX 7800 XT die vermutlich spannendste Karte für Gamer 2023 werden.

MeinMMO stellt euch die beiden neuen GPUs vor und erklärt, was ihr erwarten könnt. Insbesondere die RX 7800 XT könnte für viele Spieler bald spannend werden.

Die RX 7800 XT könnte die bisher beliebteste Grafikkarte von AMD ablösen

Die RX 6800 XT galt bisher immer als Preis-Leistungs-Tipp, wer eine AMD-Grafikkarte kaufen möchte. Denn sie bietet eine hervorragende Leistung für WQHD (1440p) und genügend Reserven für Nutzer, die auch 4K ausprobieren möchten. Auch bei Raytracing macht die RX 6800 XT eine gute Figur, auch wenn sie mit Nvidias Grafikkarten nicht mithalten kann. In vielen Kaufberatungen und Empfehlungen gilt die RX 6800 XT bis heute als der Preis-Tipp, wenn man eine GPU für WQHD sucht. Den Test zur RX 6800 XT lest ihr bei den Kollegen von der GameStar.

Wo steht die RX 7800XT? AMD positioniert seine neue RX 7800 XT ähnlich. Denn AMD stellt auch die RX 7800 XT als WQHD-Grafikkarte vor und stellt sie als Mittelklasse-Grafikkarte vor. Preislich daher zwischen den günstigen Einsteigergrafikkarten und den teuren Highend-Modellen.

Auf dem Papier bietet sie etwas weniger Compute Units und auch weniger Stream-Prozessoren. Beide Typen sind für Berechnungen zuständig. Dafür steigen im Vergleich zur RX 6800 XT andere Werte:

Der Basistakt als auch der Boosttakt sind deutlich höher als bei den alten Modellen.

Die Größe des Videospeichers bleibt identisch, dafür ist der Speicher etwas schneller.

Die Leistungsaufnahme sinkt jedoch im Vergleich zur alten RX 6800 XT. Anstatt bei 300 Watt liegt der Verbrauch nur noch bei 263 Watt.

Beide GPUs findet ihr im direkten Vergleich unten in der Tabelle.

Warum ist die Grafikkarte so spannend? Mit der RX 7800 XT stellt AMD seine Alternative zur RTX 4070 vor. Beide Grafikkarten, sowohl AMDs als auch Nvidias GPU, richten sich an Spieler, die in WQHD spielen möchten. Und das ist mittlerweile die größte Gruppe an Spielern.

Immer mehr Leute kaufen sich ein WQHD-Display und wünschen sich eine entsprechende Grafikkarte. AMD könnte hier den richtigen Nerv treffen, wenn man insgesamt das bessere Angebot als die Konkurrenz liefern kann.

AMD Radeon RX 7800 XT RX 6800 XT GPU Navi 32 (RDNA3) Navi 21 (RDNA2) Compute Units 60 CUs 72 CUs Stream-Prozessoren 3.840 4.608 Taktrate 2.124 GHz (Basis)

2.430 GHz (Boost) 1.800 GHz (Basis)

2.200 GHz (Boost) Speicher 16 GB GDDR6

256 Bit

18 Gbps

576 GB/s 16 GB GDDR6

256 Bit

16 Gbps

512 GB/s Leistungsaufnahme 263 Watt 300 Watt Release-Preis (UVP) 549 649 Euro

Gibt es schon Benchmarks? Jain. AMD hat ein paar Bilder veröffentlicht, wo man die RX 7800 XT im direkten Vergleich zur RTX 4070 sehen kann. Hier sieht man, dass die neue AMD-Karte in einigen Spielen vorne ist, in anderen aber zurückstecken muss. Jedoch sollte man solche offiziellen Daten immer mit Vorsicht genießen.

Erste offizielle Benchmarks zeigen die RX 7800 XT im direkten Vergleich zur RTX 4070.

Was fehlt aktuell noch? Was jedoch uns am meisten fehlt, das ist der direkte Vergleich zur eigenen RX 6700 XT und der RX 6800 XT. Im schlimmsten Fall zeigt sich nämlich zu Release, dass die neuen Karten in der Performance nur marginal vor den alten Modellen liegen.

Damit wären die Karten zumindest als direktes Upgrade von der 6000er-Reihe uninteressanter und würden sich eher an Nutzer richten, die noch eine alte GTX 1060 oder eine RX 480 im Rechner haben. Insbesondere, weil sich der Upscaler FSR auch mit alten Grafikkarten nutzen lässt und keine GPU der 7000er-Reihe voraussetzt.

Das sind aber reine Mutmaßungen. Die ersten unabhängigen Test, die vermutlich Anfang September kommen, werden mehr Aussagekraft haben.

RX 7800 XT und RX 7700 XT – Release und Preis

Wann erscheinen RX 7700 XT und RX 7800 XT? Beide Grafikkarten erscheinen offiziell am 6. September 2023.

Was werden RX 7700 XT und RX 7800 XT kosten? Die RX 7700 XT soll 489 Euro und die RX 7800 XT soll zum Release 549 Euro kosten.

Mehr zu AMD: Falls ihr euch überlegt, eine AMD-Grafikkarte zu kaufen, dann schaut einmal in folgende Übersicht auf MeinMMO. Hier stellen wir euch alle wichtigen Grafikkarten von AMD im direkten Vergleich vor:

