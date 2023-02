AMD-Grafikkarte kaufen – Welche lohnt sich für mich?

Welche AMD Grafikkarte für Gaming? Welche AMD-Grafikkarte ist die beste für Full-HD, WQHD oder 4K? MeinMMO erklärt euch, was ihr beim GPU-Kauf wissen müsst und welche Grafikkarte am besten für euch geeignet ist.

Neue Grafikkarte: Ihr wollt eine neue Grafikkarte kaufen und habt euch bereits für AMD entschieden? In unserem Guide erklären wir euch, was ihr beim Kauf einer Grafikkarte beachten müsst und welche GPU von AMD sich am besten für euer System und eure Vorlieben eignet.

Grafikkarte kaufen – Tipps vor dem Kauf

Bereits vor dem Grafikkartenkauf solltet ihr euch bereits ein paar Gedanken machen. Denn sonst zahlt ihr viel Geld und ärgert euch nachher über die teure Investition. Oder ihr ärgert euch, weil eure neue GPU zu schwach ist und ihr euch in 2 Jahren schon wieder eine – kaufen müsst.

Wie viel Geld will ich für das System ausgeben?

Bildschirmauflösung

Bildwiederholungsrate

Platz und Netzteil

Raytracing und DLSS

Welche Spiele?

Budgetfrage

Von Beginn an solltet ihr euch sicher sein, wie viel Geld ihr für euer System ausgeben wollt. Denn der fertige PC besteht nicht nur aus einer Grafikkarte, sondern auch aus Prozessor, Arbeitsspeicher und Co. Kombiniert ihr eine Highend-Grafikkarte mit einem Einsteigerprozessor, dann verliert ihr jede Menge Performance.

Bildschirmauflösung

In welcher Auflösung spielt ihr aktuell und wie sieht es bei euch in Zukunft aus? Die Auflösung entscheidet mit, wie viel Leistung ihr benötigt. Denn je höher die Auflösung, desto mehr Pixel muss eure Grafikkarte berechnen und desto stärker kommt eure GPU ins Schwitzen. Die am weitesten verbreiteten Auflösungen sind:

Full-HD (1.920×1.080)

WQHD (2.560×1.440)

4K (3.840×2.160)

Bildwiederholungsrate (FPS)

Ebenfalls wichtig ist, mit wie viel FPS ihr spielen wollt. 60 FPS ist das absolute Minimum, zu dem wir euch 2023 im Gaming raten würden. Viele Spiele, wie etwa Shooter, sehen unter 60 FPS nicht mehr flüssig aus. Je mehr FPS ihr darstellen lassen wollt, desto mehr Leistung benötigt ihr.

Eine hohe Auflösung, kombiniert mit hohen FPS, benötigt eine deutliche flottere Grafikkarte, als wenn ihr nur auf Full-HD mit 60 FPS spielen wollt.

Die besten Gaming-Monitore für den PC

Platz und Leistung

Jede Grafikkarte braucht Platz im Rechner. Außerdem muss das Netzteil stark genug sein. Achtet hier bereits vor dem Kauf drauf, sonst kauft ihr eine Grafikkarte, die für euer Gehäuse zu groß ist oder ihr müsst nachträglich ein stärkeres Netzteil kaufen. Auch das kann sich auf euer Budget auswirken.

Wichtige Hinweise findet ihr bereits in der Gebrauchsanweisung eures Gehäuses, etwa über die maximale Größe der Grafikkarte. Das Gehäuse solltet ihr beim Planung eines PCs ohnehin nicht übersehen.

Raytracing und DLSS

Seit der RX-6000er Reihe bieten auch AMD-Grafikkarten Raytracing an. Die Performance bei Raytracing ist bei AMD jedoch immer noch etwas schlechter als bei Nvidia. Mit FSR hat AMD mittlerweile auch eine Alternative zu Nvidias DLSS im Angebot, hier liegt Nvidia aktuell ebenfalls noch leicht vorne.

Solltet ihr daher auf keinen Fall auf Raytracing oder DLSS verzichten wollen, dann müsst ihr zu einer Nvidia-Grafikkarte greifen. Sind diese Features für euch nur optional, dann könnt ihr problemlos eine AMD-Grafikkarte kaufen.

Welche Spiele wollt ihr spielen

Seid euch bewusst, welche Spiele ihr zocken wollt. Zockt ihr nur Indie-Spiele oder Klassiker von vor 10 Jahren, dann braucht ihr keine Highend-Grafikkarte. Wollt ihr stattdessen kompetitiv Shooter spielen oder spielt aktuelle Top-Titel, dann führt kein Weg an einem guten und schnellen Modell vorbei.

Wer Spiele wie Cyberpunk 2077 in vollen Details zocken möchte, braucht eine flotte Grafikkarte.

Einsteiger, Gamer und Enthusiasten – Welche Grafikkarte brauche ich wirklich?

Zum aktuellen Zeitpunkt (Februar 2023) gibt es bei AMD 13 Grafikkarten, die ihr für euer System kaufen könnt. Neben der RX 6000er-Reihe gibt es seit Dezember 2022 auch die ersten RX-7000er-Karten.

Einsteiger (Full-HD)

Welche Grafikkarte für Full-HD? Für Einsteiger, die in Full-HD unterwegs sind, ist die RX 6600 XT oder die RX 6650 XT die derzeit beste Preis-Leistungsempfehlung. Mittlerweile hat AMD die RX 6600 XT durch den Nachfolger ersetzt. Die RX 6650 XT bietet ausreichend Leistung für hohe Frameraten und auch genügend Reserven für zukünftige Top-Spiele.

Wollt ihr Geld sparen, dann könntet ihr alternativ zur RX 6500 XT greifen, das ist die derzeit beste Option unter 200 Euro. Ihr müsst euch aber im Klaren sein, dass die Grafikkarte weniger Features bietet und die Performance teils recht schwach ist. Obendrein bot die umstrittene RX 6500XT nur 4 GB Videospeicher, mittlerweile gibt es auch eine Option mit 8 GB. Sie ist daher wirklich nur eine Budgetoption. Von der schwachen RX 6400 würden wir euch auf jeden Fall abraten.

Gamer (Full-HD, 144 Hz oder WQHD)

Welche Grafikkarte für Full-HD 144Hz? Wenn ihr in Full-HD mit 144 Hz spielen wollt oder hauptsächlich in WQHD unterwegs seid, dann empfehlen wir euch die RX 6700 XT. Hier bekommt ihr aktuell für rund 500 Euro ein faires Angebot für ausreichend Performance. Die RX 6750 kostet rund 80 Euro mehr, das lohnt sich für die 4 % Mehrleistung aber nur bedingt.

Wisst ihr aktuell nicht, ob ihr in Zukunft doch 4K nutzen wollt, dann empfehlen wir euch die RX 6800. Diese bietet jede Menge Leistung für WQHD, aber auch noch Reserven für 4K.

Enthusiasten (WQHD, 144 Hz oder 4K, 60 Hz)

Welche Grafikkarte für 4K 60 Hz? Bereits mit der RX 6800 XT könnt ihr vernünftig in 4K spielen. Hier sollte euch jedoch klar sein, dass ihr in neuen Spielen keine dreistelligen FPS-Werte erreichen werdet. Die Preise liegen zwischen 650 und 700 Euro.

Wollt ihr 4K jedoch voll ausnutzen, dann solltet ihr direkt zur neuen RX-7000er-Reihe greifen. Für rund 900 Euro bekommt ihr derzeit die RX 7900 XT, die aktuell sinnvollste Empfehlung, wenn ihr eine AMD-Grafikkarte für 4K sucht und stabile 60 FPS in höchsten Einstellungen erreichen wollt.

Die RX 7900 XTX ist mit rund 1.200 Euro derzeit zu teuer und daher nur bedingt empfehlenswert.

AMD Radeon RX 6000 und RX 7000 im Überblick (Februar 2023):

Modell (Radeon) Basis/Boost-Takt (in MHz) Speicher (in GB) TDP (in Watt) RX 6400 1923/2321 4 53 RX 6500 XT 2310/2815 4/8 117/113 RX 6600 1626/2491 8 132 RX 6600 XT 1968/2589 8 160 RX 6650 XT 2055/2635 8 180 RX 6700 XT 2321/2581 12 230 RX 6750 XT 2150/2600 12 250 RX 6800 1700/2105 16 250 RX 6800 XT 1825/2250 16 300 RX 6900 XT 1825/2250 16 300 RX 6950 XT 1890/2310 16 335 RX 7900 XT 1500/2400 20 315 RX 7900 XTX 1900/2500 24 355

Weitere Fragen: FAQ rund um AMD-Grafikkarten

Muss ich eine Grafikkarte kaufen? Ja, wenn ihr regelmäßig spielen wollt, dann braucht ihr eine Grafikkarte. Welche AMD Grafikkarten gibt es? Zum aktuellen Zeitpunkt (Februar 2023) gibt es 13 Grafikkarten. Diese teilen sich auf die RX 6000er-Reihe und auf RX 7000 auf. Welche Grafikkarte von AMD ist die stärkste? Die RX 7900 XTX. Sie ist die derzeit schnellste (und teuerste) Grafikkarte von AMD für Spieler. Was ist die beste Grafikkarte von AMD? Die Radeon RX 6800. Sie bietet genügend Leistung für Full-HD, WQHD und Reserven für 4K. Aktuell bekommt ihr die Grafikkarte für rund 600 Euro. Können AMD-Grafikkarten Raytracing? Ja, ab der RX 6000er-Reihe können AMD-GPUs Raytracing, die Performance liegt aber etwas unter Nvidia. Kann man mit AMD Radeon Graphics spielen? Ja, einfache Indie-Spiele oder Titel, die bereits einige Jahre alt sind, könnt ihr auch mit AMD Radeon Graphics spielen. Bei modernen Spielen würden wir euch eine “richtige”, dedizierte GPU empfehlen. Welche AMD-Grafikkarte bis 600 Euro? Die RX 6700 XT. Sie ist außerdem ausreichend für Full-HD und 144 Hz und hat genug Leistung für WQHD. Welche AMD-Grafikkarte bis 250 Euro? Die RX 6600. Teilweise bekommt ihr bereits die RX 6650 XT für knapp 300 Euro und solltet dann zu so einem Modell greifen. Welche AMD-Grafikkarte bis 200 Euro? Die RX 6500 XT. Diese ist die einzige Grafikkarte von AMD, die ihr aktuell für unter 200 Euro bekommt, die sich für Gaming in Full-HD eignet. Die RX Radeon 6400 ist für Gaming teilweise bereits zu schwach.

Mehr zum Thema Grafikkarten: Interessiert ihr euch grundsätzlich für die Unterschiede zwischen AMD und Nvidia, dann schaut einmal in folgenden Artikel. Hier erklären wir euch Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Chipherstellern und verraten euch, wie wichtig die Unterschiede heute noch sind:

Wie wichtig ist bei einer Grafikkarte, ob ich AMD oder Nvidia kaufe?