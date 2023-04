Wo sollte ich hingehen, wenn ich eine GPU kaufen will? Notebooksbilliger.de ist eine gute Anlaufstelle, wenn ihr direkt zum Release eine Grafikkarte kaufen wollt. Denn der Händler ist offizieller Partner von Nvidia in Deutschland. Hier bekommt ihr die offiziellen Referenzmodelle auch fast immer zur unverbindlichen Preisempfehlung.

RTX 3060 Ti vs RTX 4060 Ti vs RTX 4070 :

Was wissen wir zu den Specs der RTX 4060 Ti? Bisher gibt es noch keine offiziellen Daten von Nvidia zur RTX 4060 Ti. Dennoch gibt es bereits einige aussagekräftige Leaks. So berichtet etwa das Online-Magazin Techpowerup.com , dass die RTX 4060 Ti mit 8 GB GDDR6 ausgestattet sein soll. Der Basistakt soll bei 2.310 MHz und die Turbo-Taktfrequenz bei 2.580 MHz liegen.

Insert

You are going to send email to