Spieler berichten nun auf reddit , dass sie nicht nur in CS2, sondern auch in Spielen wie Call of Duty und Apex: Legends gebannt werden. Hier fliegen sie entweder einfach aus dem Spiel oder werden von Easy Anti Cheat (EAC) gebannt.

Anti-Lag passt erst einmal nur die CPU-Frequenz der GPU-Geschwindigkeit an, um zu vermeiden, dass zu viele Grafikprozesse in der Warteschlange hängen bleiben.

Was ist das Problem? AMDs Anti-Lag und Nvidias Reflex haben das Ziel, die Latenz in Spielen zu reduzieren. Latenz ist einfach ausgedrückt die Zeit, die es dauert, bis euer Mausklick auf dem Display angezeigt wird.

