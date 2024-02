YouTuber zu CS:GO lehnt schmierigen Deal ab, der viel Geld für wenig Arbeit bringt – Erhält Drohungen

Counter-Strike 2 ist ein Taktik-Shooter von Valve, der als Update des Vorgängers Counter-Strike: Global Offensive veröffentlicht wurde. Wie in den vorherigen Co...

Zwar sind Mikrotransaktionen unter Gamern normalerweise verpönt, aber da Valve (Half Life 2, CS:GO, DOTA 2) einen so guten Ruf genießt und die Mikrotransaktionen rein kosmetisch sind, scheinen die Lootboxen bei CS:GO für viele okay zu sein, während sie in anderen Spielen wie Star Wars Battlefront 2 als unerhört galten.

Wie ist „Skin Gambling“ heute ? Wie der britische Guardian weiß, treten die Anbieter solcher Casinos heute viel offener auf, als früher. Die Unternehmen säßen formal in Ländern wie Zypern, Singapur oder Belize, seien aber in Großbritannien aktiv, ohne eine gültige Lizenz der Regulierungsbehörden zu besitzen.

In CS:GO und jetzt in Counter-Strike 2 gibt es einen regen Handel mit Skins auf Steam. Der hässliche Bruder des legalen Skin-Handels sind aber Glücksspiel-Seiten, die offen werben und Influencer für Werbung buchen. Ein YouTuber wollte dabei nicht mitmachen und spürt die Konsequenzen.

