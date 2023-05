Steam: Cooles E-Sport-Team zeigt, wie toll es ist, mit 18 alt genug für Glücksspiel-Wetten in CS:GO zu sein

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das E-Sport-Team G2 ist eine große Nummer in League of Legends, aber auch in CS:GO (Steam). Doch ein neuer Werbespot sorgt für Kritik: G2 feiert den 18. Geburtstag von CS:GO-Profi Illya „m0nesy“ Osipov mit einem Besuch in einem CS:GO-Wettcasino.

Insert

You are going to send email to