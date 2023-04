Twitch: Erst verteidigte er Glücksspiel vehement – Jetzt sagt er: „Es hat mein Leben ruiniert“

Wir haben euch in einem kurzen Video einige Fakten aus früheren Zeiten von League of Legends zusammengefasst.

Wie reagierte der Streamer? HasanAbi verzichtete auf Schadenfreude und zeigte Mitgefühl für das Schicksal des Zuschauers. Er befürwortete, dass der Zuschauer professionelle Hilfe in Anspruch nehmen will und gab ihm noch einige tröstende Worte mit auf den Weg:

Was war das für ein Zuschauer? Ein Twitch-Nutzer namens “Ryiize” war im Chat von HasanAbi als Befürworter von Glücksspiel auf der Streaming-Plattform aufgetreten. Am 7. Juli 2021 verteidigte er einen Glücksspiel-Streamer und berichtete von seinen eigenen Gewinnen:

Was hat es mit Glücksspiel auf Twitch auf sich? Glücksspiel gehört zusammen mit “Hot Tub”-Streams zu den wohl größten Aufregern auf Twitch. 2022 landete die Kategorie “Slots”, unter der vor allem an virtuellen einarmigen Banditen gezockt wurde, auf Platz 12 der meistgesehenen Spiele auf Twitch (via sullygnome ).

