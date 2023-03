Trotz Bann auf Twitch und Instagram: Real_Bazzi zeigt weiter Casino, sagt selbst: „Moralisch ist’s nicht vertretbar“

Der deutsche Streamer Real_Bazzi wurde 2021 mit GTA 5 zu einem beliebten Influencer im deutschen Twitch-Kosmos. Dann wandte er sich Casino-Streams zu. Innerhalb einer Woche brach seine Karriere zusammen. Er kassierte permanente Banns auf Twitch und Instagram. Aber davon will er sich nicht aufhalten lassen. Auch wenn er selbst sagt: Moralisch sei es absolut nicht vertretbar, was er da mache. Er sei da in eine “andere Schiene” gerutscht.

So wurde Real_Bazzi erfolgreich:

Der Streamer wurde 2018 mit Rollenspiel in GTA 5 innerhalb von wenigen Monaten erfolgreich.

Dabei half ihm vor allem der Kontakt zum deutschen Star-Streamer MontanaBlack: Real_Bazzi spielte in GTA 5 eine fiktive Version des 34-Jährigen, der auf der gamescom durch seine bloße Anwesenheit schon mal für einen Aufruhr sorgte.

Der deutsche Star fand das anfangs auch okay, beendete später aber den Kontakt zu Real_Bazzi. Der mache „zu viele Kopfschmerzen“, wie MontanaBlack sagte, würde schlecht über ihn reden. Es gäbe da kein böses Blut, aber er wolle jetzt Abstand (via youtube).

Das war die Horror-Woche von Real_Bazzi: Obwohl bekannt war, dass der deutsche Shooting-Star über 8 bis 10 Jahre persönlich mit der Spielsucht kämpfte, begann er auf Twitch vor etwa 2 Wochen damit, Casino-Streams zu zeigen.

Er hatte sich offenbar von den 2 großen deutschen Casino-Streamern Scurrows und Orangemorange dazu bequatschen lassen.

Aber das ging furchtbar nach hinten los. Sowohl Twitch, als auch Instagram verbannten ihn permanent von ihren Plattformen. Wie Real_Bazzi sagt: Ohne echten Grund, nur weil er Casino zeigte. Er sei da noch nie willkommen gewesen.

Kick – “Ich mach meinen eigenen Freizeitpark auf – Mit Blackjack!”

Das macht er jetzt: Der Bann kam offenbar zeitlich gerade perfekt, denn der Streamer ist einfach zu „Kick“ gewechselt: Der Streaming-Dienst ist sowas wie ein sicherer Hafen für Casino-Streamer und andere kontroverse Persönlichkeiten geworden.

Das Online-Casino Stake hat, nachdem es selbst von Twitch verbannt wurde, einfach ihren eigenen Freizeitpark aufgemacht – mit Blackjack.

Die Streaming-Plattform Kick ist so, als hätte man die Kategorien “Slots” und “Hot Tubs” von Twich ausgelagert.

Real_Bazzi sagt: Er sei kein schlechter Mensch, findet es aber selbst nicht okay, was er macht

Das sagt der Streamer dazu, wie es jetzt weitergeht: Real_Bazzi sagt in einem ersten Stream auf Kick: Er sei jetzt dort gelandet. Hier fühle er sich willkommen, habe sofort einen Partner-Vertrag bekommen.

Aber offenbar scheint die viele Kritik der letzten Tage doch an ihm zu nagen. Im Stream sagt er (via youtube):

„Ich bin nicht so ein schlechter Mensch, dass ich irgendwie auf irgendwen scheiße oder sonst irgendwas. Ich mach’ das doch alles nur für meine Familie und alles Mögliche, Bruder. Denkt ihr, ich mach’ das Casino und alles für mich, Bruder. […] Auch wenn es kein richtiger Schritt ist. Auch wenn es moralisch gesehen wirklich nicht vertretbar ist – ich mach’ das alles für die. Ich weiß, dass es moralisch vielleicht nicht vertretbar ist. Ich weiß es..

Obwohl er weiß, dass es moralisch nicht okay ist, stört es ihn doch, dass die Leute über seinen Bann so schadenfroh waren. Die Leute hätten in den Kommentaren geschrieben, er habe „sich selber gefickt“. Das sei zwar richtig, aber er versuche nun, das Beste daraus zu machen.

Er habe jahrelang Rollenspiel und anderen Content gemacht und sich „hart“ eine Community aufgebaut. Die wolle er behalten. Er sei zwar „in eine Schiene gerutscht“, aber das heiße nicht, dass er in Zukunft nicht auch was anderes macht.

Worum geht’s da? Das ist ein komischer Trend in Deutschland – Seit 2018 ist im deutschen Twitch das Rollenspiel in GTA 5 angesagt. Zu den führenden Streamern gehörten unter anderem Orangemorange, Scurrows und eben Real_Bazzi:

Scurrows war 2018 ein erfolgreicher GTA-5-Streamer, bis er von Twitch gebannt wurde

Orangemorange zeigte 2020 und 2021 extrem viel GTA 5, sein Kanal wuchs schnell in dieser Zeit

Real_Bazzi schaffte 2021 seinen Durchbruch

Aber ab 2022 haben Orangemorange und Scurrows begonnen, sich ihre Popularität und Reichweite, die sie in GTA 5 aufgebaut haben, durch Deals mit dem Online-Casino Stake vergolden zu lassen.

Das umstrittene Casino soll angeblich fürstlich dafür bezahlen, dass erfolgreiche Streamer ihren Zuschauer zeigen, wie sie an virtuellen Glücksspielautomaten zocken.

Real_Bazzi scheint sich dem Trend 2023 angeschlossen zu haben, nachdem man ihm gesagt hat, wie viel Geld da für ihr drin ist.

Diese ganze Verbindung von Streamern und Casino wird aber vom Rest von Twitch argwöhnisch beäugt. Denn Streamer, die Casino zeigen, stehen im Verdacht, ihre Zuschauer in die Spielsucht und in den finanziellen Ruin zu treiben.

Diese Vorwürfe sind auch dem früheren Spielsüchtigen Real_Bazzi mehr als klar und er spürt auch die Ablehnung, die ihm von Teilen von Twitch und seiner früheren Community entgegenschlägt, aber offenbar hat er andere Prioritäten gesetzt.

