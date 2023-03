Spielsüchtiger wird erfolgreicher Streamer dank GTA 5 – Zeigt Casino, Twitch bannt ihn für immer

Der deutsche Streamer „Real_Bazzi“ hat sich offenbar seine Twitch-Karriere versaut. Der Streamer wurde 2021 mit Inhalten zu GTA 5 enorm erfolgreich, zeigte aber seit einer Woche Casino-Streams auf Twitch. Sein Kollege xRohat warnte noch, sagte, er sei furchtbar enttäuscht, man verdiene als Streamer doch ohnehin schon genug, da müsse man nicht noch aus purer Geldgier Casino zeigen. Doch Real_Bazzi zeigte weiterhin Casino-Streams – da zückt Twitch den Bann-Hammer.

Womit war „Real_Bazzi“ erfolgreich? Der deutsche Streamer hat sich mit Rollenspiel in GTA 5 innerhalb kürzester Zeit eine gute Karriere im deutschen Twitch aufgebaut:

Binnen weniger Monate schaffte Real_Bazzi 2021 seinen Durchbruch auf Twitch. Von 20 durchschnittlichen Zuschauern im Juli 2021 ging es im November 2021 bis auf durchschnittliche 34.375 Zuschauer hoch.

Dieser rasche Aufstieg wurde durch Rollenspiel in GTA 5 befeuert: In Rockstars Spiel zocken auf Privatservern viele Twitch-Streamer zusammen. Wenn dort ein „Neuer“ positiv auffällt, wird er in den Streams von etablierten Kollegen gesehen und kann schnell wachsen, wenn deren Zuschauer Gefallen an ihm finden.

Real_Bazzi imitierte mit seiner Figur “Marcel Heris” den erfolgreichen deutschen Twitch-Streamer MontanaBlack, der mit bürgerlichem Namen “Marcel Eris” heißt. Das war eine zündende Idee, die zu einem Aufstieg auf Twitch führte, für den andere Jahre lang ackern müssen. Im deutschen Twitch ist GTA 5 seit 2021 das beliebteste Spiel, damals löste es League of Legends ab..

Spielsüchtiger zeigt Casino-Streams – Wird scharf kritisiert

Was war das Problem? Am 20. Februar 2023 fingt Real_Bazzi plötzlich an, Casino-Streams auf Twitch zu zeigen. Das hat bei ihm ein besonderes „Geschmäckle“.

Wie der Meinungsblogger AlphaKevin aufführt, hatte sich Real_Bazzi durch Glücksspiel sein Leben schon einmal zerstört. Twitch sei jetzt “seine 2. Chance gewesen.”

AlphaKevin zeigt in einem YouTube-Video einen Ausschnitt, in dem Real_Bazzi“ über sein Leben spricht: Nach eigenen Angaben sei er 8 Jahre lang spielsüchtig gewesen und habe mit der Spielsucht sein Leben zerstört. Habe unter Panik-Attacken gelitten und spüre bis heute die Folgen der Sucht (via youtube).

Real_Bazzi sagt:

Rauchen ist nicht so schlimm wie Casino. Ich sag’s euch, wie’s ist. Als einer, der 8 bis 10 Jahre lang spielsüchtig war. Ich hab mein Leben zerstört. […] Heute noch, obwohl ich seit 2 Jahren nicht spiele, trage ich immer noch die Konsequenzen davon, Diggah.”

Die bösen Jungs von Twitch haben ihn zur Spielsucht verführt

Warum hat er dann wieder mit Glücksspiel angefangen? AlphaKevin führt aus: Real_Bazzi habe Glücksspiel immer wieder in seinen Streams verdammt, sei aber nun mit den deutschen Casino-Streamern Scurrows und Orangemorange in Kontakt gekommen, den „Bad Boys“ des deutschen Twitch. Er habe ein Angebot einer Casino-Seite erhalten (via esports.com).

In einem Clip hört man, wie Orangemorange dem spielsüchtigen Streamer sagt, er solle ihm vertrauen, er werde “mindestens 200.000 machen.”

Gerade der Casino-Kritiker AlphaKevin schoss gegen Real_Bazzi und zeigte dessen Follower-Verlust, seit er sich dem Glücksspiel zuwandte:

Das Video von Alpha Kevin schlug Wellen. Ein anderer Streamer, xRohat, kritisierte, dass Real_Bazzi das Angebot des Casinos annahm und sagte:

„Ich bin geisteskrank enttäuscht. […] Wir verdienen für das, was wir machen, schon viel zu viel Geld – und dann auch noch einen Casino-Deal anzunehmen – das geht nicht in meinen Kopf rein.“

8 Tage nach dem Start der Casino-Streams kommt der Perma-Bann von Twitch

Das passierte unmittelbar danach: Etwa eine Woche, nachdem Real_Bazzi, damit begonnen hatte, Casino-Streams auf Twitch zu zeigen, hat er in der Nacht vom 28. Februar auf den 1. März einen permanenten Bann von Twitch erhalten: Twitch wirft ihm vor, er habe gegen die Regeln der Plattform zu Glücksspiel verstoßen, habe Affiliate-Links gepostet, wie er in einem Video erzählt.

Der Streamer selbst leugnet das. Er sagt, er habe Einspruch gegen den Bann eingelegt.

Viel Häme und Schadenfreude gegen “gierigen” Streamer

Wie ist jetzt die Reaktion? Es gilt generell als verpönt und skrupellos, Glücksspiel auf Twitch zu zeigen. Es schwingt mit: Wer das macht, verdient durch geheime Deals mit den Casinos daran, treibt seine Zuschauer aber in die Spielsucht und den finanziellen Ruin.

Twitch-Streamer verdienen Millionen € mit Glücksspiel-Deals – Ihre Zuschauer gehen bankrott

Daher wird auch der Fall von Real_Bazzi auf Twitter seit einiger Zeit kritisch diskutiert. Schon vor dem Bann hatten einige Nutzer auf Twitter dem Streamer vorausgesagt, er werde das bereuen und tief fallen.

Es kocht erneut der Dauer-Konflikt hoch zwischen den Kritikern der Casino-Streams, wie Tanzverbot und AlphaKevin,, und den Casino-Streamern Scurrows und Orangemorange. Dieser Konflikte hatte auf der gamescom 2022 zu einer Rauferei geführt.

So teilte AlphaKevin einen Screenshot von Real_Bazzi, der würde auf derselben Plattform wie Ron Bielecki streamen – Scurrows nannte ihn daraufhin einen “ekelhaften Typ”, der “schadenfreudig petze”.

Das steckt dahinter: Man weiß, dass Twitch extrem sensibel auf Druck der sozialen Medien reagiert. Wenn dort ausgiebig diskutiert wird, dass sich ein Streamer fehl verhält, ist die Wahrscheinlichkeit auf einen Bann hoch.

Auch die „etablierten Casino-Streamer“ passen auf, wo genau sie wohnen, auf welcher Plattform sie streamen, wie sie das angehen.

In jedem Fall zeigt das Beispiel, wie schnell man auf Twitch aufsteigen, aber auch wie schnell man seine Karriere versemmeln kann.

Trost ist vielleicht, dass auch ein “permanenter Bann” bei Twitch nicht unbedingt für immer Bestand hat:

