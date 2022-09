Kritiker fordern, dass MontanaBlack nach Auftritt mit 35 Security-Leuten nie wieder auf die gamescom darf – Das sagt Monte

Der deutsche Twitch-Streamer Marcel „MontanaBlack“ Eris hatte auf der gamescom 2022 einen gewaltigen Auftritt mit einem Sicherheits-Tross von 35 Personenschützern und etwa 500 Fans im Schlepptau. Während der Tross über die gamescom zog, soll eine junge Frau verletzt worden sein, andere sagen, sie wurden homophob beleidigt oder auf den Boden geschleudert. Es hagelte Kritik am Twitch-Streamer und der gamescom: Manche sagten, MontanaBlack hätte gar nicht zur gamescom gehen dürfen. Andere fordern einen Ausschluss für ihn. Der Streamer selbst sieht das entspannt. Er interpretiert den Auftritt als Bestätigung, dass er irrsinnig erfolgreich ist.

Wie war der Auftritt von Monte auf der gamescom? Obwohl MontanaBlack nicht mehr der meistgesehene Twitch-Streamer Deutschlands ist, hat er doch offenbar die größte Anhängerschaft.

Als er auf die gamescom in Köln kam, tauchte er dort mit einem riesigen Tross aus 35 Sicherheitskräften auf. Hinter ihm zog eine Masse an jungen Fans her, die seinen Namen schrien. MontanaBlack schätzt, dass ihm etwa 500 Personen nachliefen.

Diese Masse an Menschen, der Mix aus Sicherheitskräften und begeisterten Fans stieß einigen Messe-Besucher übel auf.

Das ist die Kritik an ihm: Wie aus Tweets hervorging, habe sich der Tross um MontanaBlack rücksichtslos verhalten (via twitter):

Dieser Massenauflauf soll dazu geführt haben, dass unbeteiligte Messe-Besucher …

auf den Boden geworfen wurden

homophob beleidigt wurden

so bedrängt wurden, dass sie Angstzustände erlitten

die Lust an der gamescom verloren

Im Netz forderten einige eine persönliche Entschuldigung von MontanaBlack. Wie der Streamer selbst sagt, forderten andere sogar, seinen Ausschluss von zukünftigen gamescom-Messen.

Wie kam es zu dieser Menge an Sicherheitskräften? In einem Twitch-Stream kurz nach der gamescom stellt MontanaBlack klar, dass das alles nicht so geplant war – auch ihn hat der Rummel um seine Person überrascht (via twitch):

Ursprünglich hatte er vor, mit 6 Sicherheits-Leuten auf die gamescom zu kommen, 3 für ihn und 3 für seinen Begleiter Marc Gebauer. Man dachte sich schon, dass das nicht reichen könnte, hatte aber keinen Richtwert, wie viele Leute auf ihn reagieren würden – denn MontanaBlack war zuletzt 2018 auf der gamescom.

Als MontanaBlack und Gebauer dann auf die gamescom „steppten“, sei schnell klar gewesen, dass man mehr Security brauchte. Zum Höhepunkt hatte man dann 35 Sicherheitskräfte um sich versammelt: 10 Personenschützer, die Gebauer und MontanaBlack bezahlten, und drumherum noch mal 25 Personenschützer, die von der gamescom gestellt wurden.

Ist im deutschen Twitch tatsächlich eine Ausnahme-Erscheinung:

„Als sei ich El Presidente MontanaBlack“

Wie hat MontanaBlack den Auflauf empfunden?

Ja, es war natürlich ein cooles Gefühl, als ich da die Rolltreppe hochgefahren bin, mich umgedreht habe und hunderte Menschen gesehen haben, die mir zugejubelt haben, als sei ich El Presidente MontanaBlack – aber ansonsten sag‘ ich euch, wie es ist, war das ganze Ding für mich eher nicht schön und nicht genießbar. Denn ihr denkt als Außenstehende vielleicht, dass es cool ist, wenn man die ganze Zeit bejubelt wird, Leute den Namen rufen – und es gibt immer wieder Momente, wenn Leute im Hintergrund „Monte, Monte“ schreien, wo man dann schon stolz drauf ist. Aber unterm Strich ist die Gesamtsituation auf der gamescom für mich ein reiner Stressfaktor gewesen.

Das ist der Moment auf der Rolltreppe, den „El Presidente“ meint:

„Fast gestorben? Kann ich nicht ernst nehmen“

Was sagt er zu der Kritik an seinem Auftritt?

Zwischen den ganzen Lobeshymnen und ‚Oh, das war doch so cool‘, haben auch einige Leute gamescom-Verbot für Onkel Monti gefordert. Kritik, will ich jetzt mal sagen, mir gegenüber geäußert, wie unverantwortlich es von mir wäre, auf die gamescom zu gehen, bei der Anzahl an Zuschauern, die ich habe. Haben aber auch die gamescom kritisiert. […] Kritik, die ich nachvollziehen kann, nehm ich mir auch zu Herzen. Wenn dann eine junge Dame schreibt: „Ich bin auf der gamescom gestern fast gestorben“ und dann steht im Text „Ihr wurden Haare herausgerissen und blabla“, dann kann ich das erstmal nicht ernst nehmen. […] Denn damit scherzt man nicht.

Laut MontanaBlack sei unter der Kritik und Hinweisen, was man besser machen könne, auch viel „Schabernack“. Kritik sieht MontanaBlack ohnehin auch als Bestätigung.

Denn wenn jeder ihm zustimmen würde, dann würde er was falsch machen, aus seiner Sicht:

Wenn der ach so große – für die Leute aus der Perspektive – der ach so große MontanaBlack hat die gamescom auseinandergenommen und hat Massen hinter sich hergezogen wie keiner zuvor, dann erfreut das natürlich die, die mich feiern, die Fans da draußen, die feiern das ab und feiern das ab, weil sie sehen, dass Onkel Monte immer noch der ist, der er schon immer war, einer der erfolgreichsten Menschen, den jemals wahrscheinlich im Internet gegeben hat und geben wird im deutschen Bereich. Aber es gibt auch Leute, die mich überhaupt nicht leiden und die mir daraus einen Strick draus machen würden. Aber das ist auch okay.

MontanaBlack räumt jedoch ein, es tue ihm schon leid, wenn Menschen seinetwegen weggeschubst wurden. Er begrüße das nicht, dass Leute ihm massenhaft hinterherlaufen. Das wolle er nicht.

Aber er bekomme, wenn er mit 35 Leuten durch die Halle laufe, auch nicht mit, was 50 Meter hinter ihm passiert.

Den Vorwurf, seine Community sei schwulenfeindlich, lehnt MontanaBlack ab. Es waren vielleicht unter den 500 Leuten, die ihm folgten, ein oder zwei dabei, die gegen Homosexuelle gewettert hätten. Deshalb könne man aber nicht die ganze Community verunglimpfen.

Was sagt die gamescom eigentlich? Wir haben bei der gamescom am 30. August ein Statement angefragt:

Es ist uns besonders wichtig, dass sich alle auf der gamescom sicher und wohl fühlen. Daher nehmen wir die Vorfälle rund um den gamescom-Besuch von MontanaBlack sowie alle anderen uns gemeldeten Vorfälle sehr ernst und werden diese genau analysieren. Auf der gamescom haben rücksichtsloses Verhalten, Intoleranz und Gewalt keinen Platz. Die Veranstalter der gamescom im Statement an MeinMMO

Nach einem Ausschluss von MontanaBlack klingt das nicht. Aber vielleicht ist man beim nächsten Mal besser auf so einen Massenvorwurf vorbereitet und kann vielleicht einen Gang durch die Menge verhindern, der von so vielen dann als störend empfunden wird. Vielleicht kann man „Onkel Monti“ oder „El Presidente“ ja durch eine Hintertür auf eine Bühne führen.

Schon 2020 wurde MontanaBlack von Satiriker Jan Böhmermann vorgeworfen, dass seine Community anfällig für rechte Parolen sei. Auch damals lehnte MontanaBlack das ab:

