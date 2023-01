Twitch: Deutsche Casino-Streamer werfen ihrem größten Kritiker vor, scheinheilig zu sein

Der YouTuber Kilian “Tanzverbot” Heinrich (25) macht keinen Hehl aus seiner Abneigung gegen Glücksspiel auf Plattformen wie Twitch. Nun zeigte er sich ausgerechnet beim Abendessen mit Ron Bielecki, einem der größten deutschen Slots-Streamer.

Welche Beziehung hat Tanzverbot zum Glücksspiel? Tanzverbot gilt seit Längerem als Kritiker von Glücksspiel-Streams auf Twitch und legte sich deswegen sogar schon mit MontanaBlack an. Die Streamer hätten schließlich eine Vorbild-Funktion gegenüber ihren jüngeren Zuschauern.

Als die großen deutschen Streamer wie MontanaBlack und Knossi mit dem Glücksspiel aufhörten, weil es ihnen wohl zu heiß wurde, entstand eine Lücke. In die traten die Streamer Kevin “OrangeMorange” Bongers und Theodor “Scurrows” Bottländer und gerieten somit ins Visier von Tanzverbot.

Im August 2022 eskalierte der schwelende Konflikt zwischen den Parteien und mündete schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung auf der gamescom:

gamescom: Konflikt zwischen Twitch-Streamern Tanzverbot vs Orangemorange eskaliert in körperlichem Angriff – Neue Statements

In den sozialen Medien sticheln die streitenden Content Creator weiterhin gegeneinander. Nun wird Tanzverbot Heuchelei vorgeworfen, denn der zeigte sich auf Instagram gemeinsam mit Ron Bielecki, einem der größten deutschen Glücksspiel-Streamer (via sullygnome).

Ron Bielecki ist auf Twitch hauptsächlich in der Glücksspiel-Kategorie “Slots” zu sehen

Spontanes Abendessen sorgt für Shitstorm

Woher kommt die Aufregung? Am 18. Januar kursierte eine Instagram-Story des Glücksspiel-Streamers Ron Bielecki, in der er Tanzverbot in einem Schmuckladen filmte. Dazu scherzte er, er habe ja bisher gedacht, sich von seinen Casino-Gewinnen einiges leisten zu können.

Anschließend gingen die beiden wohl gemeinsam Abendessen und posteten das auch in ihren jeweiligen Storys auf Instagram.

Wie sah die Kritik aus? Scurrows und Orangemorange teilten Screenshots der Instagram-Storys auf Twitter. Für die beiden belegt das gemeinsame Abendessen die Doppelmoral, die sie Tanzverbot schon länger vorwerfen.

Scurrows schrieb dazu, Tanzverbot bezeichne Casino-Streamer öffentlich als eklig, würde dann aber privat mit ihnen essen gehen – der sei so ein Heuchler.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Die Glücksspiel-Streamer werfen Tanzverbot vor, ein Heuchler zu sein

Wie fielen die Reaktionen aus? Die waren ziemlich gemischt. Einige Fans konnten die Vorwürfe zwar durchaus nachvollziehen, zahlreiche Kommentare auf Twitter attestieren Scurrows jedoch eine recht ungesunde Besessenheit mit dem Berliner YouTuber.

Dennoch fühlte sich Tanzverbot offenbar genötigt, ein Statement zu der Situation abzugeben.

Tanzverbot: “Casino ist weiterhin Schmutz”

Wie reagiert Tanzverbot auf die Vorwürfe? Der verfasste ein kurzes Statement, in dem er erklärte, Ron Bielecki sei als Person einfach sympathisch, im Gegensatz zu “den anderen”. Dennoch verurteile er dessen Casino-Streams und lasse ihn das auch “gefühlt alle 5 Minuten” wissen.

Casino sei aber weiterhin Schmutz, so Tanzverbot.

Trennung zwischen Privatperson und öffentlichem Auftritt

Welche Meinungen gibt es noch? Der YouTuber Rutkay arbeitete die Situation um das gemeinsame Abendessen von Tanzverbot und Ron Bielecki in einem Video auf.

Rutkay verstehe zwar, dass Tanzverbot da eine Trennung zwischen der Privatperson und seinem Auftritt als Casino-Streamer mache, sieht das aber auch kritisch. Denn Tanzverbot sei nun mal eine öffentliche Person und hätte eine große Reichweite – da müsse er sich überlegen, wem er eine Plattform in seinen Storys biete.

Besonders problematisch ist in dieser Hinsicht, dass Ron Bielecki knapp 20 Minuten nach der gemeinsamen Instagram-Story mit Tanzverbot seinen nächsten Casino-Stream über Instagram ankündigte.

Es wirkt also auf manche so, als nutze der die Reichweite von Tanzverbot, um für seine Glücksspiel-Streams zu werben, was dieser dann auch noch durch das Teilen in seiner eigenen Story unterstützt habe.

Die Diskussion mach deutlich, dass die Casino-Thematik noch nicht vom Tisch ist, obwohl Twitch im Oktober 2022 neue Richtlinien für das Glücksspiel auf der Plattform einführte. Viele Streamer machen aber munter auf einer neuen Plattform weiter.

Casino-Verbot halbiert 2 deutsche Twitch-Streamer – Jetzt zocken sie wieder, umgehen Verbot wie das große Vorbild