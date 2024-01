Steam: Valve hat 2023 angeblich 900 Millionen Euro mit Lootboxen in Counter-Strike verdient – Erhält viel Kritik

Counter-Strike 2 ist ein Taktik-Shooter von Valve, der als Update des Vorgängers Counter-Strike: Global Offensive veröffentlicht wurde. Wie in den vorherigen Co...

Während aber EA für Lootboxen in FIFA oder Star Wars: Battlefront heftig kritisiert wurde, scheint Valve von so einer Kritik weitgehend verschont zu bleiben:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das liegt auch daran, dass Ankündigung und Release von Counter-Strike 2 einen enormen Hype bei Lootboxen ausgelöst haben. So wurden im April 2023 extrem viele Kisten geöffnet, hier fand ein Test für CS 2 statt: Allein am 25. April wurden 6,6 Millionen Lootboxen geöffnet.

Was ist das Besondere an den Zahlen? Im Vergleich zu 2022 haben sich die Einnahmen von Valve ungefähr verdoppelt.

Laut den Daten einer Tracking-Seite wurden 2023 über 400 Millionen Lootboxen in Counter-Strike 2 geöffnet. Das würde dem Steam-Giganten Valve etwa 900 Millionen Euro allein durch den Verkauf von Schlüsseln einspielen. Spieler meckern: Valve verdient so viel Geld mit den „Case Openings“ in Counter-Strike, dass sie sich nicht mehr um die Qualität des Spiels sorgen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to