Twitch: Vor 1 Jahr prangerte Böhmermann im ZDF MontanaBlack und Trymacs wegen FIFA an – Hat’s was gebracht?

Im September 2022 prangerte Jan Böhmermann in seiner Sendung ZDF Magazin Royale deutsche Twitch-Streamer wie Trymacs oder MontanaBlack dafür an, Kinder und Jugendliche zum Glücksspiel zu verführen, indem sie Lootboxen in FIFA öffneten. Ein Jahr später hat MontanaBlack aktuell den weltweit größten Twitch-Stream zu EA FC 24. Er öffnet Lootboxen. Doch bei Trymacs fand ein Umdenken statt.

Das war die Geschichte vor einem Jahr:

Am 16. September 2022 thematisierte Satiriker Jan Böhmermann das Thema „Lootboxen“ in seiner ZDF-Sendung (via youtube).

Dabei trat er als eine Parodie des deutschen Twitch-Streamers MontanaBlack auf und warf deutschen Streamern indirekt vor, mit voller Begeisterung live Lootboxen zu kaufen und zu öffnen, und damit zu einer Normalisierung von Lootboxen beizutragen. Der implizierte Vorwurf war, dass sie damit Kindern und Jugendlichen spielerisch schmackhaft machen, wie toll Glücksspiele sei.

MontanaBlack stimmte der Kritik im Kern zu, sagte aber, es sei nicht seine Verantwortung, daran was zu ändern. Das müsse die Regierung machen. Trymacs sagte, Böhmermann meine mit der Kritik ja wohl nicht ihn. Er sei immer kritisch gegenüber EA gewesen. Doch sein Chat korrigierte: Doch, er sei durchaus gemeint.

Trymacs hat Kritik verstanden – MontanaBlack offenbar nicht

Hat der Aufruf irgendwas gebracht? Mittlerweile ist der Nachfolger von FIFA 22 und FIFA 23 erschienen, das Spiel EA Sports FC 24.

Den weltweit größten Twitch-Stream zum Fußballspiel hat erneut MontanaBlack, der gerade Lootboxen mit Solution öffnet. Seine Kritik am System war, dass er sich beschwerte, dass nun auch Frauen in den Lootboxen enthalten sind. Das verringere die Chance, männliche Spieler zu ziehen, die er haben möchte, weil er sich mit ihnen identifizieren kann.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Auch Trymacs, der sich zwischenzeitlich von FIFA distanziert hatte, hat angekündigt, das Spiel auf Twitch zu zeigen. Der 29-Jährige hat mittlerweile aber eine kritische Einstellung zu Lootboxen entwickelt.

Er sagt, er werde zwar das Fußballspiel zeigen, aber nur Modi wie Pro Clubs oder den Karriere-Modus. Den Lootbox-Modus “Ultimate Team” werde er nicht mehr spielen. Das sei ein “komplettes Online-Casino” für Kinder, so Trymacs.

Glücksspiel ist auf Twitch auf einem Allzeithoch

Wie sieht es sonst mit Glücksspiel auf Twitch aus? Obwohl Twitch 2022 offiziell Casino-Streams beim Anbieter Stake auf Twitch verboten hat, ist ein Jahr danach das Glücksspiel auf Twitch auf einem neuen Allzeithoch.

Im englischsprachigen Twitch öffnet man aber keine Packs in FIFA, sondern Lootboxen in CS:GO. Ein früher Gaming-Star wie Ninja ist so begeistert, dass er das sogar auf Hochzeiten tut. Auch DrDisrespect ist dem Öffnen von Boxen verfallen.

Streamer, die vorher Casino zeigten, wie xQc oder Trainwreck machen mittlerweile Boxen in CS:GO auf. Auch da geht es um Nieten und hohe Gewinner.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Gerade durch den zeitgleichen Release von Counter-Strike 2 und E Sports FC, die nur wenige Tagen auseinanderliegen, dürfte auf Twitch erneut eine Hoch-Zeit der Lootboxen und des Glücksspiels angebrochen sein.

Mehr zu der Kritik von Jan Böhmermann und der Sendung damals lest ihr hier:

