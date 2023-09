In einer Reaction hat sich MontanaBlack zur Realismus-Debatte über Frauen in EA FC 24 geäußert. Dabei sieht er nicht die ausgeglichenen Ratings zwischen Männern und Frauen als Problem. Er betrachtet die hinzugefügten Frauen als Hindernis auf dem Weg zu seinen favorisierten männlichen Spielern.

Worum geht’s? MontanaBlack hat auf seinem YouTube-Kanal ein Video veröffentlicht, in dem er auf die Aussagen des befreundeten Meinungsbloggers KuchenTV über EA FC 24 reagiert. Dabei ging es unter anderem auch um einen Kommentar zur Realismus-Debatte rund um das Thema „gleiche Ratings bei Männern und Frauen“ im neuen FIFA-Nachfolger.

MontanaBlack zeigte sich zu Beginn noch relativ gleichgültig, was die Thematik Frauenfußball generell und in EA FC 24 anbelangt. Er merkt lediglich an, dass es sich für Frauenfußball nicht wirklich interessiere, aber deswegen das Spiel nicht boykottieren würde. Eine Sache empfindet er allerdings als großen Nachteil. Schaut euch hierfür den Videoausschnitt auf YouTube an.

MontanaBlack: Frauen sind „Nieten“ im Glücksspiel von EA FC 24

Was kritisiert MontanaBlack? Er sieht das Hauptproblem in dem Playerpool in FC 24, der durch das Hinzufügen der Spielerinnen noch einmal größer geworden ist. Dadurch sinke die Chance auf einen Top-Spieler der Männer weiter, denn nur das seien die Spieler, die für ihn interessant seien.

MontanaBlack führt außerdem den monetären Aufwand an, der ohnehin schon riesig sei. Dadurch, dass in dem „virtuellen Glücksspiel“, wie er das Öffnen von Packs bezeichnet, jetzt noch mehr „Nieten“ drin seien, wären die Kosten noch einmal höher, um zu einer Lieblingskarte zu gelangen.

Auf den Kommentar eines Zuschauers, der anmerkt, dass die Wahrscheinlichkeit hohe Ratings generell zu ziehen, nicht kleiner sei, antwortet MontanaBlack, dass für ihn nur „männliche Ratings von männlichen Spielern“ von Belang seien. Dies begründet er damit, dass er sich mit dem Männerfußball mehr identifizieren könne.

Auch wenn der Twitch-Streamer keinen Anspruch auf die Allgemeingültigkeit seiner Meinung erhebt, kann es sich lohnen, einen Blick auf die Fakten zu werfen, um die Aussagen besser einzuordnen.

Sind Frauen wirklich ein Hindernis in EA FC 24 Ultimate Team?

Sinkt die Chance auf Top-Spieler durch die neuen Spielerinnen? In FC 24 Ultimate Team gibt es mehr als 19.000 Profis, die auf mehr als 30 Ligen aufgeteilt sind (via ea.com).

Die Frauenmannschaft des FC Arsenal umfasst beispielsweise 24 Spielerinnen. Hochgerechnet auf alle Frauenmannschaften in den sechs vorhandenen Ligen entspräche das einer Anzahl von rund 2.500 Spielerinnen. Insgesamt sind allerdings weniger Spielerinnen im Spiel, da manche Ligen nur zwölf Mannschaften aufweisen.

Nach aktuellem Stand (via Datenbank von futbin.com) sind ca. 1.500 Frauen-Karten in Ultimate Team verfügbar. Demgegenüber stehen 16.000 männliche Profis im Playerpool, die zum Beispiel einem Haaland oder einem Mbappé im Wege stehen würden, was generell eine niedrige Chance bedeutet.

Überhaupt sind die Chancen auf Top-Karten in EA Sports FC 24 niedrig.

Muss ich überhaupt Echtgeld ausgeben, um meinen Lieblingsspieler zu spielen? Es ist nicht zwingend nötig, Echtgeld für Spieler oder Packs auszugeben. Über das Spielen von FUT kann man auch so Belohnungen wie Spieler oder Packs erhalten.

Das Ziehen eines Haalands oder Mbappés erfordert viel Glück beziehungsweise viel Geld auf dem Transfermarkt. Allerdings gibt es durch die Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben (Division Rivals, Weekend League, Squad Battles) Möglichkeiten, um an Packs und Münzen zu kommen. Zudem bietet der Draft-Modus die Gelegenheit, seine Idole für weitaus weniger Münzen zumindest kurzzeitig zu spielen.

Somit kann nicht pauschal gesagt werden, dass man durch die Spielerinnen nun mehr Echtgeld ausgeben müsse.

Wie stark sind Frauen spielerisch in Ultimate Team?

Genau wie bei den Männern gibt es unterschiedliche Ratings bei den Frauen, wobei einige der Damen sicherlich schlechter abschneiden, andere aber sogar zu den aktuellen Top-Karten im Spiel gehören.

Gerade in Sachen Körpergröße und Physis gibt es Abstriche, dafür glänzen einige der Frauen aber durch gute Ballbehandlung, hohe Beweglichkeit und ein starkes Dribbling und werden schon von einigen Streamern gespielt und gelobt.

Als Beispiel hier ein Video YouTuber Mirza Jahic. In diesem Ausschnitt ist die enge Ballführung zu sehen, die dem Streamer sichtlich und hörbar gut gefallen.

Am gezeigten Beispiel erkennt man, die Stärken die Spielerinnen in EA FC 24 mit einbringen können. Das extremste Beispiel ist dabei die starke Karte von Alexia Putellas: Die hat momentan die höchsten kombinierten Ingame-Stats aller Gold-Karten im Spiel (via futbin.com) und ist über eine Million Münzen auf dem Transfermarkt wert. Sie gehört zu den besten Karten im Spiel.

Warum sind Frauen in Ultimate Team?

Bereits in den vergangenen Jahren waren Frauen in den FIFA-Spielen spielbar, in EA FC sind sie aber erstmals auch in Ultimate Team vorhanden.

Gegenüber IGN betonte Electronic-Arts-VP John Shepherd bereits im Juli, dass man sich lange darüber Gedanken gemacht habe. Laut Shepherd wolle man die ganze Welt des Fußballs zusammenbringen und habe das Gefühl, eine wichtige Rolle beim Wachstum des Frauenfußballs spielen zu können, indem man dabei hilft, ihn den Spielern vorzustellen.

Dafür sei Ultimate Team ein geeigneter Ort, da man hier Teams aus verschiedenen Nationalitäten, Ligen und Clubs zusammenbaut. Während die Diskussion in der Community sehr umstritten geführt wird, erklärte EA die Entscheidung unter anderem damit, dass Ultimate Team eher ein Fantasy-Modus ist, in dem solche Matches möglich seien.

