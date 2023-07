FC 24: Das sagt EA zu Spielern, die sich über Frauen in Ultimate Team beschweren

Die Vermischung von Frauen und Männern in EA Sports FC 24 Ultimate Team ist eines der kontroversesten Themen hinsichtlich des neuen Spiels. Hochrangige Mitarbeiter der kanadischen Entwicklerfirma haben auf die Kritik reagiert und eine klare Antwort parat.

Mit der Bekanntgabe von Mix-Teams im Ultimate-Team-Modus neuen FIFA-Nachfolger hat sich EA Sports nicht nur Freunde gemacht. Einige Spieler ärgerten sich im Netz über die Entscheidung, Gegenstimmen stellten vor allem den Realismus der neuen Fußballsimulation infrage.

IGN veröffentlichte nun gleiche mehrere Statements von führenden EA-Mitarbeitern zu den Vorwürfen, die sich im Interview dazu geäußert haben.

EA reagiert auf die Kritik an Frauen in Ultimate Team

Rund eine Woche nach dem Ankündigungs-Trailer und dem ersten Gameplay-Trailer gibt es jetzt eine Reaktion seitens EA auf die Kritik aus dem Netz. Wir haben die wichtigsten Äußerungen für euch zusammengefasst. Den kompletten Artikel und alle Aussagen könnt ihr hier auf ign.com nachlesen.

Hier seht ihr den Trailer, der einige Gemüter erhitzte, nochmal in kompletter Länge.

Worin besteht die Kritik?

In der FIFA-Community, etwa im EAFC-Subreddit unter reddit.com entflammte kurz nach der offiziellen Bestätigung, dass Frauen und Männer Seite an Seite in Ultimate Team auf dem Platz stehen werden, eine große Diskussion. Im Zentrum der Diskussion stand vor allem die Realismus-Frage in EA Sports FC 24. Nicht wenige Stimmen aus der Community sahen in den gleichen Ratings für Frauen und Männer ein unüberbrückbares Problem.

Einen Überblick über die hitzige Debatte findet ihr hier.

Wie reagiert EA Sports auf die Kritik?

EA Sports hat durch mehrere Aussagen ihre Idee des Welcome to the Club (via ea.com) verteidigt. Executive Producer John Shepherd zufolge gehe es darum, alle, in diesem Fall besonders auch den Frauenfußball, im Club willkommen zu heißen . Wem das bei Ultimate Team nicht passen würde, der könne beispielsweise den Anstoß-Modus spielen, in dem es eher darum ginge, reale Clubs gegeneinander antreten zu lassen, so Shepherd.

Senior Producer Sam Rivera entgegnete der Kritik ebenfalls mit Unverständnis. Seiner Auffassung nach sei Ultimate Team schon immer ein Fantasie-Modus gewesen, der Spieler zusammenführt, die niemals in einem Team hätten zusammenspielen können. Mit folgender Aussage bringt er seine Meinung auf den Punkt: „Man würde nicht sehen, wie Mbappé mit all diesen Ikonen spielt.“

EA’s Umgang mit teils toxischer Community

Die Kommentare, die sich gegen die Einführung von Frauen in Ultimate Team aussprechen, könnten eine Verschärfung eines Problems darstellen, mit dem schon die FIFA-Reihe zu kämpfen hatte: toxisches Verhalten einiger Spieler.

Um dem entgegenzuwirken, gibt es innerhalb von EA Sports ein Team, das sich speziell um solche Fälle kümmern würde, erklärt Shepherd. Allerdings sei das Problem komplex. Viele Spieler, die sich der Diskriminierung schuldig machten, würden immer wieder Wege finden, an Systemen vorbeizuarbeiten.

Das gleicht einem Kampf gegen Windmühlen. Abschließend sieht Shepherd aber positiv in die Zukunft. EA hätte noch eine neue Technik in der Hinterhand, um Diskriminierung im neuen EA Sports FC 24 noch besser entgegenwirken zu können.

Die Diskussion um die Vermischung von Frauen und Männern wird uns wohl noch eine Weile begleiten.

Um eure Gemüter wieder ein bisschen abzukühlen: Lehnt euch zurück und schaut euch unsere Vorhersage zu den zehn besten Spielern in EA Sports FC 24 an.