EA Sports FC 24 zeigt eine heftige neue Gold-Karte, die euch richtig auf die Nerven gehen wird

Für den FIFA-Nachfolger EA Sports FC 24 sind jetzt endlich offizielle Ratings bekannt und eine Karte sieht so richtig gefährlich aus. Wir stellen sie euch vor.

Endlich hat EA detaillierte Werte zu den Spielerinnen und Spielern in EA Sports FC 24 Ultimate Team veröffentlicht. Wir kennen nun bereits offiziell die 24 besten Gold-Karten des Spiels und müssen feststellen, dass eine Karte besonders hervorsticht.

Um diese Karte geht: Wir reden hier von der brandneuen Karte der Spanierin Alexia Putellas, die im Mittelfeld für die Frauen des FC Barcelona spielt und erst kürzlich Weltmeisterin geworden ist. Diese Karte wird in Ultimate Team von FC 24 integriert sein, da im kommenden Ableger auch Frauen in Ultimate Team spielbar sein werden.

Und welch ein Glück das ist, denn die Karte von Putellas sieht phänomenal aus und teilt sich das Top-Rating von 91 mit Erling Haaland, Kylian Mbappé und Kevin De Bruyne.

Putellas könnte Ultimate Team dominieren

Das macht die Karte so gut: Schaut man sich die detaillierten Stats der Putellas-Karte an, stellt man fest, dass diese außergewöhnlich starke Werte hat. Sie punktet mit einem Tempo von 82, was für eine Spielerin im Mittelfeld ziemlich hoch ist. Darüber hinaus besitzt sie einen fantastischen Schuss-Wert von 90, ist mit 91 herausragend im Passen und hat mit 92 Dribbling-Stats, die auf dem Level von Mbappé liegen.

Doch das ist noch nicht alles, denn Putellas hat etwas zu bieten, das sonst keine der Karten in den Top 10 bietet: die äußerste wertvolle Kombination aus 5 Sterne Skills und 5 Sterne Weak Foot. Damit ist die Spanierin nicht nur unglaublich trickreich, sondern auch noch beidfüßig.

Hinzukommen dann noch drei PlayStyles, die die Fähigkeiten der Karte zusätzlich verbessern. Hier seht ihr, was sie bewirken:

Incisive Pass – PlayStyle: Flache Pässe sind schneller und beeinflussen nicht, wie gut ihn der Empfänger oder die Empfängerin annehmen kann.

Flache Pässe sind schneller und beeinflussen nicht, wie gut ihn der Empfänger oder die Empfängerin annehmen kann. Finesse Shot – PlayStyle: Finesse-Schüsse sind schneller, haben zusätzlichen Effet und verbesserte Genauigkeit.

Finesse-Schüsse sind schneller, haben zusätzlichen Effet und verbesserte Genauigkeit. First Touch Control – PlayStyle: Minimale Chancen auf Fehler bei der Annahme des Balls. Kann schneller ins Dribbling übergehen, mit mehr Ballkontrolle.

Eine Übersicht zu allen PlayStyles findet ihr hier.

Im Grunde ist Putellas auf dem Papier eine perfekte Karte für das Mittelfeld in FC 24 Ultimate Team. Sie bietet alle Attribute, die eine offensiv ausgerichtete ZM-Karte braucht. Sie ist schnell, kann schießen, dribbeln, tricksen und dazu noch hervorragend passen. Gegner mit Putellas im Team sollten also richtig nervig werden.

Doch viele dürften das zu Beginn hoffentlich nicht sein, denn die Karte wird vermutlich verdammt teuer sein. Solche Werte, gepaart mit 5 Sterne Skill Moves und 5 Sternen beim schwachen Fuß sind unglaublich selten, besonders am Anfang, wo es noch kaum Spezialkarten gibt.

Was sagt ihr zu der neuen Karten von Putellas? Würdet ihr euch freuen sie in eurem Team zu haben? Verratet es doch gerne in den Kommentaren!

