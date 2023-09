EA Sports FC 24 Ratings: So stark wird Borussia Dortmund laut einem Leak

Was haltet ihr von den geleakten Ratings? Stimmt ihr den Bewertungen zu? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Was sofort auffällt: Der BVB hat, basierend auf dem Leak, kaum Spieler mit hohen Ratings in seinen Reihen, abgesehen von Torhüter Gregor Kobel (87). Die Feldspieler mit höchsten Wertungen sind der Innenverteidiger Niklas Süle (84) und Julian Brandt (84).

Insert

You are going to send email to