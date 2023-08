EA Sports FC 24: YouTube-Star sieht das neue Rating von Ronaldo und muss sich fast übergeben

Die ersten Leaks zu den neuen Ratings in EA Sports FC 24 sind da. YouTube-Star IShowSpeed, bekennender Ronaldo Fanboy, schlägt die Gesamtwertung seines Idols mächtig auf den Magen.

Welches Rating hat Cristiano Ronaldo laut Leaks in EA Sports FC 24? Der portugiesische Superstar könnte so schlecht sein wie seit 20 Jahren nicht mehr. Sein geleaktes Rating von 86 in FC 24 wird nur von seiner Gesamtwertung von 80 in FIFA 04 unterboten. In diesem 20 Jahre alten FIFA-Teil gab der Portugiese sein Debüt und konnte in FIFA 05 schon mit einem Gesamtrating von 88 überzeugen.

Nach seinem unrühmlichen Abgang von Herzensclub Manchester United und den damit verbundenen Wechsel in die Saudi Pro League ist Ronaldo etwas von der Bildfläche verschwunden. Dass er sein Können nicht mehr auf der großen europäischen Bühne präsentieren kann, gepaart mit seinem Alter von 38 Jahren, haben EA wohl dazu veranlasst, CR7 ein ordentliches Downgrade zu verpassen.

Das schmeckt dem Youtube-Star IShowSpeed überhaupt nicht.

Youtube-Star kommt neues Ronaldo-Rating zum Halse raus

Was war passiert? In einer Live-Reaction sah der bekannte Youtuber IShowSpeed zum ersten Mal das neue Rating seines Idols Cristiano Ronaldo in FC 24. Eine Reaktion ließ nicht lange auf sich warten.

Hier seht ihr seine Reaktion im Video. Immer wieder äußert er: „Das ist absolut ekelhaft. Das ist absolut ekelhaft.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Zunächst konnte IShowSpeed erstmal nicht viel von sich geben, denn ihm drehte es nach seinem ersten Blick auf die Ratings sichtlich den Magen um. Nachdem er auch seine Zuschauer in Kenntnis darüber gesetzt hatte, dass er unerwünschten Besuch in seiner Mundhöhle bekommen hätte, polterte er gegen das Rating.

Nicht das erste Mal vor FC 24, dass sich ein bekannter Youtuber über EA aufregt.

Was an dem Leak jedoch besonders brisant ist: Die geleakte Karte von Cristiano Ronaldo steht im direkten Vergleich mit dem Rating seines ärgsten Rivalen Lionel Messi.

Leaks für FC 24: Auch Messi bekommt ein Downgrade

Welches Rating ist für Messi geleakt? Im Gegensatz zum ewigen Kontrahenten Ronaldo könnte Messi nur ein moderates Downgrade auf 90 bekommen, also nur eine -1 insgesamt. CR7 hingegen klettert wohl gleich 4 Stufen nach unten und rutscht allem Anschein nach von einer 90er-Wertung in FIFA 23 auf ein 86er-Rating in FC 24.

Nach seinem Weltmeister-Titel im Vorjahr hat Messi Erzrivale Ronaldo auch in der Fußballsimulation hinter sich gelassen und entscheidet die Goat-Debatte (Greatest of all time, übersetzt: größte aller Zeiten) erstmal für sich.

Wie stark die beiden Superstars zu ihrer Hochzeit waren, seht ihr in den nachfolgenden Karten von Messi und Ronaldo.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Das waren noch richtig starke Karten. Diese heftigen Karten mit viel Tempo bekommen mittlerweile andere Spieler und diese schauen wir uns jetzt an.

Weitere Leaks zeigen starke Upgrades für Real-Stars und Napoli-Torjäger

Welche anderen Ratings sind bereits geleakt? Auf dem Account von Leaker und Trading-Experte Donk sind eine Vielzahl weiterer Ratings für FC 24 veröffentlicht und zumindest von ihm selbst bestätigt.

Vor allem die Real-Stars Vinicius Junior und Federico Valverde fallen mit ihren starken neuen Wertungen auf. Flügelflitzer Vinicius bekommt wohl in FC 24 ein Rating von 89 (+3 zu FIFA 23) und auch Valverde macht laut Donk einen Dreiersprung auf eine 87er-Gesamtwertung.

Besonders ins Auge sticht aber das Upgrade des Shootingstars der vergangenen Saison, Victor Osimhen. Der nigerianische Torjäger klettert gleich fünf Stufen nach oben und kommt in FC 24 wahrscheinlich mit einem 88er-Rating daher.

Welche weiteren Leaks uns bisher bekannt sind, könnt ihr unten in der Liste nachschauen.

Hier seht ihr die komplette Liste der bisher geleakten Ratings für FC 24: (via Donktrading)

Salah 89

Rodri 89

Vinicius Jr 89

Ederson 88

Kimmich 88

Griezmann 88

Bruno Fernandes 88

Valverde 88

Bernardo Silva 88

Smith 88

Osimhen 88

Katoto 88

L. Martinez 87

Odegaard 87

Marquinhos 87

De Jong 87

Modric 87

Maignan 87

Neuer 87

Son 87

Rafael Leao 86

Dybala 86

Acuna 85

Bennacer 84

Lisandro Martinez 84

Enzo Fernandez 83

Giroud 82

Mac Allister 82

Alvarez 80

Garnacho 75

Neben bereits oben besprochenen Rating-Gewinnern von Real Madrid und SSC Neapel finden wir auch viele Weltmeister aus Argentinien, die mit einem Upgrade in FC 24 rechnen dürfen.

Unter der Leaks haben sich mit der Engländerin Smith und der Französin Katoto bereits zwei Fußballerinnen gemischt. Die Vermischung von Männern und Frauen wird wohl eine der krassesten Neuerungen in Ultimate Team sein.

Welche anderen Neuerungen euch für Ultimate Team in EA Sports FC 24 erwarten, lest ihr hier.