EA Sports FC 24 Ratings: Die 24 besten Werte sind jetzt offiziell bekannt

Im Laufe der Woche sollen weitere Ratings offiziell bekannt gegeben werden, nachdem zuletzt Leaks zu EA Sports FC 24 die Runde gemacht hatten. So gibt es etwa einen Leak, der zeigt, wie die Ratings von Borussia Dortmund in EA FC 24 aussehen sollen.

In EA Sports FC 24 wird es erstmals möglich sein, in Ultimate Team auch Spielerinnen einzusetzen . Sogar gemischte Teams mit Männern und Frauen sind möglich. Und schaut man sich die Karten der Damen an, dürften einige davon ziemlich spannende Optionen für Ultimate Team werden – denn die Werte sehen richtig stark aus.

Wer hat das beste Rating in EA FC 24? An der Spitze der diesjährigen Ratings gibt es gleich 4 Karten, die mit 91 bewertet wurden.

Das sind die Ratings in EA FC 24: Jedes Jahr stellt sich die Frage, welche Spieler wohl die besten in der Fußball-Simulation von EA Sports sind. Das hat sich auch mit dem Wechsel von FIFA zu EA Sports FC nicht geändert. Der Release von EA Sports FC 24 steht kurz bevor. Bereits Ende kommender Woche startet außerdem der Vorabzugang zu EA Sports FC 24 mit der Ultimate Edition.

