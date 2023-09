EA Sports FC 24 Packs: So niedrig sind die Chancen auf die besten Spieler im FIFA-Nachfolger

In EA Sports FC 24 könnt ihr wieder die Wahrscheinlichkeiten, die besten Spieler zu ziehen, vorher überprüfen. Wir stellen euch die Chancen der verschiedenen Packs vor.

Welche Spieler zählen wir zu den besten in FC 24? Wir zählen alle Spielerinnen und Spieler mit einer Bewertung von mindestens 84 zu den sehr guten Spielern, auch wenn einige weniger spielbare Karten darunter fallen. Besonders zum Start von FC 24 erscheint es sinnvoll, alle highrated Spieler mitzunehmen, um Material für SBCs im Verein zu haben.

Da diese highrated Spieler am Anfang sehr teuer werden dürften, setzen die meisten Spieler ihr Glück aufs Spiel, indem sie Packs ziehen. Wir zeigen euch, wie wahrscheinlich es ist, gute bis sehr gute Spieler in FC 24 zu ziehen.

Die Packwahrscheinlichkeiten in EA Sports FC 24

Woher stammen die Packwahrscheinlichkeiten? Die Wahrscheinlichkeiten, Spieler verschiedener Ratingbereiche zu ziehen, könnt ihr im Shop erfahren. Neben den Packs seht ihr ein kleines „i“, was für Info steht. Wenn ihr dort draufklickt, erscheinen die verschiedenen Wahrscheinlichkeiten, Spieler einer bestimmten Rating-Reichweite zu ziehen.

Wahrscheinlichkeiten im Premium Gold-Pack

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, einen 84+ Spieler zu ziehen? In der Web App für FC 24 ist derzeit nur ein Premium-Gold-Pack erhältlich, um an die besten Goldkarten zu gelangen. Der Preis für dieses Pack beträgt wie in allen FIFA-Teilen 7.500 Münzen. Die Chance, einen Spieler mit einem Gesamtwert von 84+ zu erhalten, liegt bei 7,8 %.

Statistisch gesehen, zieht ihr also in rund jedem 14. Premium-Gold-Pack eine Spielerin oder einen Spieler mit einem Gesamtrating von mindestens 84.

Die Möglichkeit, einen Spieler aus dem Team der Woche zu ziehen, ist noch nicht konkret benannt, lag im letzten Jahr aber bei einer Wahrscheinlichkeit von 1,7 %, in absoluten Zahlen entspräche das ungefähr jedem 50. Pack.

Alle Wahrscheinlichkeiten für das Premium Gold-Pack seht ihr nochmal hier.

Kann ich meine Chance auf sehr gute Spieler erhöhen? Indirekt schon, denn alle 24 Stunden habt ihr zudem die Möglichkeit ein sogenanntes Vorschaupack im Shop zu öffnen. Diese Packs kosten beim ersten Öffnen weder Münzen noch FC Points. Erst, wenn euch der Inhalt zusagt, könnt ihr für euch entscheiden, das Pack zu kaufen.

Für die Vollständigkeit listen wir für euch auch die Wahrscheinlichkeiten für die Silber- und Bronze-Premium-Packs mit auf. Vor allem starke Silberkarten könnten mit dem neuen Evolutions-Feature richtig interessant werden.

Wahrscheinlichkeiten im Premium-Silber-Pack

In EA Sports FC gibt es auch wieder ein Premium-Silber-Pack. In diesem Pack beträgt die Wahrscheinlichkeit, einen Silber-Spieler mit einer Bewertung von 74 oder höher zu erhalten, 14 %. In jedem siebenten Pack könnte also einer der besten Silber-Spieler auftauchen.

Unter den Silberspielern befindet sich einer der schnellsten Stars in FC 24 und der spielt auch noch in Deutschland.

Wahrscheinlichkeiten im Premium-Bronze-Pack

Zu guter Letzt bieten EA das Premium-Bronze-Pack an. Dieses Pack bietet die Gelegenheit, Bronze-Spieler zu einem äußerst niedrigen Preis zu erhalten. Es kostet lediglich 750 Münzen und bietet immerhin eine Wahrscheinlichkeit von 36 %, einen Bronze-Spieler mit der Bestbewertung von 64 zu ergattern.

Ein Bronzespieler hat es sogar in unsere Liste der 5-Sterne-Skiller in FC 24 geschafft. Dieser Spieler könnte eine interessante Karte für die Evolutions-Entwicklungen in FC 24 werden.

Damit habt ihr alle Wahrscheinlichkeiten für die bisher verfügbaren Packs auf einen Blick. Im Lauf des Jahres, vielleicht schon zur Early Access Promo in FC 24, wird der Shop mit weiteren Packs und neuen Wahrscheinlichkeiten aufgestockt werden.

Stellt sich am Ende nur doch die Frage, ob die Wahrscheinlichkeiten hoch genug sind, um dafür Münzen oder FC Points auszugeben.



Sind Packs eine lohnende Investition? Ob ihr eure Coins für Packs ausgeben möchtet oder sogar Echtgeld in das Spiel investieren wollt, liegt ganz bei euch. Doch angesichts der Wahrscheinlichkeiten wird klar, dass man bei Packs nicht auf die stärksten Karten hoffen sollte.

In den meisten Fällen wird sich die Investition wahrscheinlich nicht lohnen, betrachtet man zusätzlich den Fakt, dass 84+ viele Spieler umfasst, die trotz hohen Ratings nicht zu den spielbarsten Karten in FC 24 gehören werden.

Häufig ist es tatsächlich sinnvoller, Packs als Belohnungen aus verschiedenen Spielmodi wie Rivals, Squad Battles, Champions und mehr zu erhalten. Die verdienten Münzen sollten dann besser auf dem Transfermarkt eingesetzt werden, um direkt die Spieler zu kaufen, die ihr für euer Team benötigt, anstatt auf den Glücksfaktor zu setzen.

Verdient also am besten durch das Spielen eure Münzen und Spieler. Wir haben alle Infos, wann und wie ihr mit FC 24 loslegen könnt.