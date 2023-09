Ein bisschen mehr als eine Woche müsst ihr euch noch auf den Release von EA Sports FC 24 gedulden. Wir haben aber schon jetzt die 20 schnellsten Stars für euch zusammengetragen und versprechen euch eine temporeiche Liste.

Was bringen euch Spieler mit viel Tempo? Einfach erklärt: mehr Geschwindigkeit verschafft euch in den Laufduellen mit eurem Gegenspieler einen enormen Vorteil. Ihr lauft eurem Gegenspieler mit dem Ball also buchstäblich davon, noch ehe euch der Gegner in einen Zweikampf verwickeln kann.

Tempo war deswegen schon immer einer der wichtigsten Stats in FIFA und wird es wahrscheinlich auch im neuen FC 24 werden.

Uns ist zudem aufgefallen, dass viele Spieler im Vergleich zu FIFA 23 an Tempo eingebüßt haben und nich mehr so viele Stars über einen Tempowert von 90+ verfügen. Das heißt, wenn ihr einen der unten vorgestellten High-Speed-Flitzer besitzt, dann könnte das für den Anfang eine große Hilfe sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Die schnellsten Stars in EA Sports FC 24

Woher haben wir unsere Infos? Der oben abgebildete Post stammt von dem offiziellen Twitter-Account von EA Sports.

EA Sports hat, wie ihr dem Post entnehmen könnt, freundlicherweise die schnellsten Spieler zusammengestellt. Am vergangenen Freitag wurde zudem die komplette Datenbank mit allen 17.000 Spielerinnen und Spielern für FC 24 veröffentlicht. Daher können wir euch mit großer Sicherheit sagen, dass die hier aufgeführten Stars die besten Tempowerte zum Start von EA Sports FC 24 mitbringen werden.

Die schnellsten Spieler in FC 24

Wer sind die schnellsten Spieler? Hier seht ihr die Listen mit den schnellsten Spielern und Spielerinnen für FC 24. Beginnen wir mit den schnellsten Männern.

Name (Rating) Position/Liga Tempo Kylian Mbappé (91) ST/ Ligue1 97 Vinícius Júnior (89) LF/ La Liga 95 Ousmane Dembélé (86) RF/ Ligue 1 93 Rafael Leão (86) LF/ Serie A 93 Theo Hernández (85) LV/ Serie A 93 Moussa Diaby (84) RM/ Premier League 95 Alphonso Davies (83) LV/ 1. Bundesliga 95 Jeremie Frimpong (83) RAV/ 1. Bundesliga 94 Rafa (83) MS/ Liga Portugal 93 Iñaki Williams (81) RM/ La Liga 94 Karim Adeyemi (80) LM/ 1. Bundesliga 96 Sheraldo Becker (78) ST/ 1. Bundesliga 94 Michael (77) LM/ Saudi Pro League 94 Ismaila Sarr (76) RM/ Ligue 1 94 Kevin Schade (72) RF/ Premier League 94 Sirlord Conteh (68) ST/ 2. Bundesliga 95

Bundesliga stark vertreten: Wenn man sich die Tabelle genauer anschaut, darf das deutsche Fußballerherz schonmal höher schlagen. Gleich fünf Spieler aus den deutschen Profiligen haben es unter die schnellsten Spieler in FC 24 geschafft. Borussia Dortmunds Karim Adeyemi darf sich mit einem Tempowert von 96 sogar über einen starken zweiten Platz freuen.

Mit Kevin Schade hat sich zudem ein weiterer deutscher Legionär aus der Premier League einen Platz unter den schnellsten Spielern gesichert. Doch einer ist uneinholbar. Und das ist nicht wirklich eine Überraschung.

Ganz vorne führt einmal mehr der französische Superstar Kylian Mbappé das Feld an. An seinem Tempo-Stat von 97 kommt einfach keiner ran. Gepaart mit seinen anderen starken Attributen gehört der Ausnahmekönner wieder zu den aller stärksten Karten in Ultimate Team.

Die schnellsten Spielerinnen in FC 24

Wer sind die schnellsten Spielerinnen? Kommen wir nun zu den schnellsten Spielerinnen in FC 24. Unter den 20 besten befinden sich erstmal nur vier Stars des Frauenfußballs. Da haben die Männer noch etwas die Nase vorn.

Wenn ihr generell weitere Ratings eurer Lieblingsstars erfahren wollt, dann bietet euch die Datenbank von EA Sports die passende Gelegenheit.

Name (Rating) Position/Liga Tempo Sophia Olivia Smith (88) ST/ National Women’s Soccer League 93 Trinity Rodman (84) RF/ National Women’s Soccer League 94 Delphine Cascarino (84) RM/ D1 Arkema 94 Rosemonde Kouassi (80) ST/D1 Arkema 94

Auch bei den Frauen gibt es echte Highspeed-Spielerinnen. Gleich drei von ihnen kommen mit einem Tempo von starken 94 daher. Je nachdem wie teuer sie werden, könntet ihr auch bei diesen Spielerinnen auf dem Transfermarkt zuschlagen, um euren Gegnern davon zu flitzen.

Damit hätten wir die allerschnellsten Spieler abgehakt. Ein paar Überraschungen gibt es unserer Meinung nach auch. Vor allem fehlen zwei Stars, die eigentlich immer ein Ticket für die schnellsten Spieler gebucht hatten.

Wir sind ein bisschen erstaunt, dass die beiden Tempomaschinen Adama Traoré oder Achraf Hakimi keinen Platz mehr unter den spritzigsten Spielern gefunden haben. Während Muskelmann Traoré gar nicht mehr in der Datenbank von FC 24 zu finden ist, hat Hakimi nur noch einen 92er-Tempowert.

Icons und Heroes wurden in diesem Ranking noch nicht berücksichtigt. Wenn ihr euch dennoch für mehr Ratings der Ex-Profis interessiert, dann schaut euch doch gerne unseren Artikel über alle neuen Heroes in FC 24 an.