EA Sports FC 24: Alle 5-Sterne-Skiller für Ultimate Team – Diese Stars können die besten Tricks

In weniger als zwei Wochen ist der Release von EA Sports FC 24. Es wird Zeit, sich die 5-Sterne-Skiller für FC 24 anzuschauen, damit ihr zum Start von Ultimate Team sofort darauf los tricksen könnt.

Was bringen euch Spieler mit fünf Sterne Spezialbewegungen? Spieler mit 5 Sterne Skills können nicht nur die besten und effektivsten Tricks ausführen, sie können in engen Spielen mit überraschenden Momenten der entscheidende Faktor sein.

5-Sterne-Skiller sind nicht zuletzt deshalb das ganze Jahr über hoch im Kurs, wecken aber besonders zu Beginn von Ultimate Team die Aufmerksamkeit vieler Spieler. Deshalb ist es sinnvoll, sich eine Übersicht aller Ausnahmekönner zu verschaffen. Wir helfen euch mit unserer Liste dabei.

Alle Stars mit Fünf-Sterne-Spezialbewegungen

Im oben gezeigten Trailer zu EA Sports FC 24 habt ihr vielleicht schon ein paar neue Skillmoves entdeckt oder die Spieler, die in der Lage sein könnten, die besten Tricks auszuführen.

Welche Spieler gehören in FC 24 zu den 5-Sterne-Skillern? In der Liste haben wir für euch alle Spieler mit 5 Sterne Spezialbewegungen zusammengetragen. Die Spieler sind ihrem Rating nach sortiert. Zusätzlich findet ihr in der rechten Spalte die Position und die Liga, in der sie spielen.

Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass Spieler mit starken Dribbling-Werten nicht unbedingt 5-Sterne-Skiller sein müssen. Aber natürlich ist es wahrscheinlicher, dass sich bei filigranen Dribblingkünstlern auch der ein oder andere Skill-Stern mehr finden lässt.

Legen wir los mit den Spielern, bevor wir uns den Spielerinnen widmen.

Alle Spieler mit Fünf-Sterne-Skills

Name (Rating) Position/ Liga Kylian Mbappé (91) ST/ Ligue 1 Vinícius Júnior (89) LF/ La Liga Neymar (89) LF/ Saudi Pro League Martin Ødegaard (87) ZOM/ Premier League Cristiano Ronaldo (86) ST/ Saudi Pro League Jamal Musiala (86) ZOM/ 1. Bundesliga Christopher Nkunku (86) MS/ Premier League Ousmane Dembélé (86) RF/ Ligue 1 Riyad Mahrez (86) RM/ Saudi Pro League Khvicha Kvaratskhelia (86) LF/ Serie A Kingsley Coman (85) LM/ 1. Bundesliga Marcus Rashford (85) LF/ Premier League Memphis Depay (84) MS/ La Liga Thiago (84) ZM/ Premier League Ángel Di María (83) MS/ Liga Portugal Roberto Firmino (82) MS/ Saudi Pro League Jadon Sancho (82) LF/ Premier League Paul Pogba (82) ZM/ Serie A Allan Saint-Maximin (81) LM/ Saudi Pro League Antony (81) RF/ Premier League Lucas Paquetá (81) ZOM/ Premier League Wilfried Zaha (81) LF/ Süper Lig Jesús Corona (80) RF/ La Liga David Neres (80) RM/ Liga Portugal Juan Cuadrado (80) RM/ Serie A Hakim Ziyech (80) RF/ Süper Lig Coutinho (79) ZOM/ Premier League Mike Trésor (78) LM/ Pro League Jota (78) LM/ Saudi Pro League Coronado (78) ZOM / Saudi Pro League Luciano Acosta (77) ZOM/ MLS Jesper Karlsson (77) LF/ Serie A Alexandru Maxim (76) ZOM/ Süper Lig Amine Harit (76) LM/ Ligue 1 Daniel-Kofi Kyereh (75) ZOM/ 1. Bundesliga Xerdan Shaqiri (75) ZOM/ MLS Rayan Cherki (75) ZOM/ Ligue 1 Cesinha (75) ST/ K League 1 Silas (74) RM/ 1. Bundesliga Jeffinho (74) LF/ Ligue 1 Talles Magno (73) MS/ MLS Osame Sahraoui (72) LM/ Eredivisie Adrián Ricardo Centurión (69) ZOM/ LPF Hernâni (69) RM/ Liga Portugal Yassine Bahassa ( 68) LM/ Superliga Juan Diego Rojas (66) RM/ Liga Sudamericana Elias Saad (66) LM/ 2. Bundesliga Dylan Bahamboula (63) RF/ SPFL

Wie viele Spieler in FC 24 können 5-Sterne-Skills ausführen? Fast 50 Spieler können zum Start von FC 24 ihre Gegner mit 5-Sterne-Skills austanzen. Die meisten 5-Sterne-Skiller verteilen sich auf die europäischen Top-Ligen. Doch auch ein Blick in kleinere Ligen könnte sich lohnen, wenn ihr einen Dribbelkünstler mit dem gewissen etwas in euren Reihen wissen wollt.

Einige der trickreichsten Spieler gehören auch zu den schnellsten Spielern in FC 24. Wenn ihr erfahren wollt, wer das Rennen der Tempomacher gewinnt, dann solltet ihr unbedingt einen Blick in unseren Artikel zu den schnellsten Spielern in FC 24 werfen.

Wie jedes Jahr gibt es auch mehr als eine Handvoll Silberspieler, die in der Lage sind, die krassesten Skillmoves auszuführen. Sogar ein Bronzespieler hat es in die Riege der 5-Sterne-Skiller geschafft.

Weiter geht es jetzt mit den 5-Sterne-Skillern der Frauen.

Alle Spielerinnen mit 5-Sterne-Skills

Name (Rating) Position/Liga Alexis Putellas (91) ZM/ Liga F Caroline Hansen (90) RF/ Liga F Debinha (88) ZOM/ NWSL Lina Magull (87) ZOM/ GPFBL Beth Mead (87) RF/ Barclays WSL Marta (84) ZOM/ NWSL Lieke Martens (84) LF/ D1 Arkema Amel Majri (84) ZOM/ D1 Arkema Ella Toone (83) ZOM/ Barclays WSL Dzsenifer Marozsán (83) ZOM/ GPFBL Lauren James (83) RF/ Barclays WSL Deyna Castellanos (80) ZM/ Barclays WSL Jéssica Silva (78) ST/ Taça da Liga

Welche deutschen Spielerinnen und Spieler sind 5-Sterne-Skiller? Unter den 5-Sterne-Skillern der Frauen befinden sich mit Lina Magull und Dzsenifer Marozsán zwei deutsche Nationalspielerinnen. Hinzu kommen von den Männern Bayern-Shootingstar Jamal Musiala und Zweitligakicker Elias Saad.

Die meisten 5-Sterne-Skiller kommen wenig überraschend aus Brasilien. Wer also zaubern will, der könnte sich ein paar Spielerinnen und Spieler aus der Heimat des Fußballs ins Team holen.

Insgesamt stehen euch zum Start von FC 24 über 60 Spielerinnen und Spieler zur Verfügung, die 5 Sterne Spezialbewegungen in ihrem Repertoire haben.

Welche Skillmoves zur neuen Meta gehören, bleibt noch abzuwarten. Sich schon zu Beginn einen oder mehrere Spieler mit diesen besonderen Fähigkeiten ins Team zu holen, könnte für eure Kreativität im Angriffsspiel sicherlich nicht schaden.

Zu Beginn von FC 24 werden erfahrungsgemäß viele Spieler mit den Skills herumexperimentieren. Nach ein paar Tagen oder Wochen werden sich dann die besten Spezialbewegungen herauskristallisiert haben.

Icons und Heroes wurden in unserer Betrachtung noch außen vor gelassen. Wenn ihr trotzdem schon auf die neuen Heroes geyhpt sein solltet, dann schaut doch mal in unsere Auflistung zu allen neuen Heroes in FC 24 rein.