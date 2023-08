Mega-Karten für alle? FC 24 lässt euch in Ultimate Team Karten aufwerten – So funktioniert’s

Ein großes neues Feature in FIFA-Nachfolger FC 24 wird das neue „Evolutions“-System sein, mit dem eigene Karten verbessert werden können. Wir zeigen euch, wie das geht und beantworten die offenen Fragen.

Was ist „Evolutions“? Mit „Evolutions“ hat EA ein neues Feature für Ultimate Team in FC 24 vorgestellt, das euch erlaubt selbst ausgewählte Karten durch das Erfüllen von Aufgaben stärker zu machen. Dabei kann sich nicht nur das Rating verbessern. Es gibt auch Verbesserungen für folgende Attribute:

Skill Moves

Weak Foot

Arbeitsraten

PlayStyles

Positionen

Ein Spieler kann mehrmals verbessert werden und durch „Evolutions“ sogar das Design der Karte verändern.

So funktioniert „Evolutions“ in FC 24 Ultimate Team

So funktioniert das „Evolutions“-System: Im Grunde funktioniert „Evolutions“ so, dass ihr euch einen Spieler aus dem eigenen Verein aussucht, der zu der angebotenen „Evolution“ passt. So kann es sein, dass für eine „Evolutions“ nur Silber-Karten eingesetzt werden können oder Linksverteidiger mit 3 Sternen beim schwachen Fuß.

Habt ihr einen passenden Spieler parat, dann könnt ihr die Karte in das „Evolutions“-System packen. Dort gibt es dann verschiedene Level, um eure Karte zu verbessern. Die einzelnen Level verlangen dann von euch verschiedene Aufgaben zu erfüllen.

Diese können einfach sein wie: “Schieße 5 Tore mit der Karte” oder schwieriger wie: “Gewinne 5 Weekend-League-Spiele mit dieser Karte”. Habt ihr dann alle Aufgaben eines Levels geschafft, erhält die Karte das vorher festgelegte Upgrade.

In diesem Beispiel zeigt EA wie ein Level-2-Upgrade für Moukoko funktioniert:

Welche Spieler können verbessert werden? Laut EA kann nicht jeder Spieler in das „Evolutions“-System gesteckt werden. Es müssen vorher die obengenannten Voraussetzungen überprüft werden. Es sollen im Laufe des Jahres aber neue „Evolutions“ erscheinen, deren Voraussetzungen unterschiedlich sein werden.

Sind die „Evolutions“ kostenfrei? Laut EA werden pro Saison immer eine Auswahl an„Evolutions“ kostenfrei angeboten. Allerdings soll es „Evolutions“ geben, die ausschließlich über Coins oder Points (Echtgeldwährung) freigeschaltet werden können.

Außerdem enthüllen die Pitch Notes folgende Punkte über das „Evolutions“-System:

Sobald ein Spieler in das „Evolutions“-System aufgenommen wird, wird er unaustauschbar und kann nicht mehr auf dem Transfermarkt angeboten werden.

Man kann nur Aufgaben für einen „Evolutions“-Spieler gleichzeitig erfüllen.

Wenn man eine Karte für eine „Evolutions“ einsetzt ist das endgültig und die Karte kann nicht mehr geändert werden.

Abgeschlossene „Evolutions“-Spieler können auch in SBCs (Squad Building Challenges) eingesetzt werden.

Derselbe Spieler kann mehrmals durch „Evolutions“ verbessert werden.

Es gibt Zeitlimits für die „Evolutions“. Sollte man nicht alle Level abgeschlossen haben, erhält man die Upgrades bis zum erfüllten Level.

Wird „Evolutions“ also Mega-Karten für alle bringen? Das bleibt abzuwarten! Denn das neue System scheint einige Hürden mit sich zu bringen. Es wird wichtig sein, dass die angebotenen „Evolutions“ mit der aktuellen Powercurve und der Meta mithalten können und dass die Upgrades stark genug sind.

Zudem wäre es wichtig, dass starke Evolution-Möglichkeiten auch ohne Coins oder Points freigeschaltet werden können. Wir bleiben gespannt.

Was haltet ihr von „Evolutions“ in FC 24 Ultimate Team? Freut ihr euch darauf euch eigenen Spieler endlich verbessern zu können? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

