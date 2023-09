„Mein FIFA-Herz wurde gebrochen“: Alle zeigen EA FC 24 auf Twitch, nur ein deutscher Streamer darf nicht mitmachen

Solution, ein deutscher Streamer, wurde zum wiederholten Male von EA Sports ignoriert und bekam keinen Vorabzugriff für EA FC 24, obwohl er seit 10 Jahren FIFA streamt. Was beim Content Creator für Ernüchterung sorgt, gibt seinen Kollegen, unter anderem auch MontanaBlack, Anlass, noch einmal nachzutreten.

Was ist der Hintergrund? Solution ist ein in Deutschland bekannter Streamer, der auch immer wieder mit den erfolgreichsten deutschen Internetgrößen wie MontanaBlack oder EliasN97 Content produziert. Im Jahr 2020 hatte sich Solution schon einmal darüber beschwert, dass er im Gegensatz zu seinen Kollegen keinen exklusiven Content Creator Vorabzugriff für das neue FIFA bekam, was das Spielen noch vor dem Early Access erlaubt hätte.

Nun hat sich die Geschichte wiederholt, was zu reichlich Gelächter in der Streamingszene führte. Wie genau die Reaktionen aussahen und was Solution selbst zu seiner Situation sagt, erfahrt ihr hier.

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von YouTube Inhalten widerrufen

„Im ultimativen Loch“: Monte verhöhnt Solution auf Twitch

Wie reagieren die Kollegen von Solution auf den Ausschluss? Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Nach diesem Prinzip verliefen auch die Reaktionen auf das erneute Ignorieren Solutions seitens EA Sports.

Vor allem Streaming-Kumpel MontanaBlack zeigte sich äußerst amüsiert und legte den Finger noch einmal in die Wunde. Auf Twitch fügte er kurzerhand ein Bild von Solution seinem Stream am rechten unteren Bildrand hinzu; mit dem Vorwand, dass sein Bruder mit dabei sein solle.

Das Bild offenbarte dann aber schnell das eigentliche Anliegen, denn es zeigte Solutions Gesicht hinter Gitterstäben. Eine Anspielung darauf, dass Solution allein hinter Gittern verbringen müsse, während seine Kollegen fleißig streamen und Packs öffnen konnten.

MontanaBlack konnte zwar EA FC 24 schon früher streamen, hat aber ein Problem mit dem durch Frauen erweiterten Playerpool in EA FC 24.

Auch Crew-Partner MckyTV ließ es sich nicht nehmen, sich zur Situation Solutions zu äußern:

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von YouTube Inhalten widerrufen

Er reagierte auf einen Tweet von User IToweliee, der ein drei Jahre altes Video heraus kramte, das Solution auf seinem Instagram Account veröffentlichte. Auf diesem sieht man, wie er sichtbar traurig zu seinen Followern spricht und an diese appelliert, sein Anliegen, einen FIFA-Vorabzugriff zu bekommen, an EA weiterzuleiten.

In dem Tweet zum Video steht außerdem die Überschrift „Es geht wieder los. 3 Jahre später und immer noch kein Content Creator Zugang. HAHAHA“. Als MckyTV diesen Titel vorliest, kann er sich das hämische Lachen nicht verkneifen.

Besonders bitter für Solution ist, dass er anscheinend nicht als Content Creator wahrgenommen wird. So blieb ihm erstmal nur die Zuschauerrolle.

Andere Streamer waren da schon deutlich aktiver unterwegs. So zum Beispiel die Jungs von TisiSchubech, die sich allerdings bei einem ihrer ersten Packopenings in EA FC 24 von EA trollen ließen.

Was der “Geschädigte” zu den Nachtritten seiner Kumpels zu sagen hat, verraten wir euch unten.

„Ich konnte einfach nicht“: Solution meldet sich zurück

Wie geht Solution mit seiner Situation und den Kommentaren um? Der Mann, dessen „FIFA-Herz“ gebrochen sei, meldete sich nach einer kurzen Streamingpause zurück. Zunächst entschuldigt er sich für seine selbst verordnete Zwangspause, bekräftigt aber seine Entscheidung: „Ich konnte einfach nicht.“

In diesem Zusammenhang betont er, dass für ihn der FIFA-Release nicht nur das größte Ereignis auf Twitch sei, sondern auch generell das Größte.

Nicht nur, dass alle streamen durften, habe ihn gequält, sondern auch der Hohn und Spott seiner Kollegen.

Mittlerweile darf der gepeinigte Streamer aber doch mit dem normalen Early Access EA FC 24 spielen. Alle Infos rund um die Starttermine und wann ihr spielen könnt, erfahrt ihr hier.

Vielleicht kann sich Solution ja dieses Jahr in der Fokus von EA spielen, sodass es im nächsten Jahr endlich mit einem Content Creator Code für ihn klappt.