Lange wurde Maximilian „Trymacs“ Stemmler für seine Streams zum FIFA-Franchise kritisiert. Dann folgte der Sinneswandel, der Streamer wollte keine Glücksspiel-Mechaniken mehr auf Twitch zeigen. Jetzt erklärt er, warum er EA Sports FC dennoch spielen wird.

Welches Verhältnis hat Trymacs zu dem Franchise? Trymacs gehörte lange zu den größten Streamern zu FIFA. So stand er 2020 weltweit auf dem 3. Platz der meistgesehenen Streamer auf Twitch zum damaligen FIFA 2021 (via sullygnome).

Ein wichtiger Bestandteil von Trymacs’ Content war es, wahnsinnig viel Geld in das Game zu stecken. 13.500 € gab er einst für das wohl beste Team der Welt aus, nur um dann direkt das erste Spiel zu verlieren.

Von der Kritik am Lootbox-Modell in Spielen wie FIFA distanzierte sich Trymacs: Er zeige seinen Zuschauern ja, wie gering die Chancen seien, gute Karten zu bekommen und würde sie eher abschrecken, selbst Geld in das Spiel zu stecken.

Dann kam jedoch der große Sinneswandel: Er deinstallierte FIFA 23 im Stream und löschte kurz darauf sogar sein teures Team. Trymacs sagte, er wolle keine Zuschauer dazu motivieren, Geld in das Spiel zu stecken.

Mit dem anstehenden Release von EA Sports FC 24 am 29. September erreichten den Streamer nun viele Fragen, ob er den FIFA-Nachfolger auf Twitch zeigen werde.

In einem am 19. September 2023 veröffentlichten Video macht er eine klare Ansage.

„Komplettes Online-Casino für Kinder“

Wird Trymacs EA Sports FC 24 zeigen? Ja, Trymacs hat vor, den FIFA-Nachfolger in seinem Stream zu zocken. Es gibt jedoch ein großes „Aber“. Den Modus Ultimate Team werde er so nicht mehr spielen: Da hat sich gar nichts geändert, es ist komplettes Online-Casino für Kinder, getarnt als Fußball-Simulator , so Trymacs

Der Streamer betont, dass es ihm dabei lediglich um den Glücksspiel-Aspekt geht. Ginge es nur darum, Geld in das Spiel zu buttern und beispielsweise einen Mbappé direkt zu kaufen, hätte er kein Problem damit. Bei den Packs sei alles, vom Sound zum Bild und den Effekten, darauf ausgelegt, einen irgendwie süchtig zu machen, so Trymacs.

Und selbst, wenn ihr noch nie ein Pack geöffnet habt und zieht euch das bei mir rein, schade ich euch damit schon. Gerade jüngeren Zuschauern noch mehr als sowieso. Da sind einige Leute anfällig. Ich hab eine Riesen-Community, wahnsinnig viele Zuschauer, die sich das reinziehen, das will ich nicht mehr machen. Das war in der Vergangenheit ein großer Fehler.

Aus dem gleichen Grund zeige er auch keine Counter-Strike-Kisten, obwohl das gerade bei vielen seiner Streaming-Kollegen hoch im Kurs steht. Wenn sich in Zukunft etwas am Ultimate Team ändere, könnte sich Trymacs allerdings eine Rückkehr vorstellen.

Die Abkehr vom Ultimate Team bedeutet für den Streamer finanzielle Einbußen. FIFA sei bislang das mit Abstand erfolgreichste Spiel auf seinem Kanal gewesen. Doch anders könne er es mit seinem Gewissen einfach nicht vereinbaren.

Was will er stattdessen zeigen? Trymacs erklärt, dass er andere Spielmodi von EAFC 24 zeigen werde. So werde er in Freundschaftsspielen gegen den befreundeten Streamer Chefstrobel antreten, mit seinen Zuschauern Pro Clubs zocken oder sich am Karriere-Modus versuchen.

Parallel möchte Trymacs allerdings weiterhin versuchen, Leute von dem Spiel wegzubekommen. Zudem werde er EA trotzdem absolut weiter beleidigen, ganz klar . Wie das letztes Mal für ihn ausging, könnt ihr hier nachlesen:

Twitch-Streamer Trymacs erzählt, was EA von ihm forderte, nachdem er FIFA 23 heftig kritisierte