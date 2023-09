EA Sports FC 24: „Widert mich an“ – Elotrix kritisiert, wie viel Geld seine Twitch-Kollegen in die ehemalige FIFA-Reihe stecken

Als Twitch-Streamer verdient Carsten alias Elotrix (31) seinen Lebensunterhalt damit, Videospiele zu zocken. Ein Game würde er jedoch auch für Geld nicht spielen: das neue EA FC 24, wie auch dessen FIFA-Vorgänger.

Was hat Elotrix gegen FIFA? Als Sport-Spiel spricht die Fußball-Reihe den Streamer ohnehin schon nicht besonders an. Steht dann auch noch EA drauf, kommt es für ihn offenbar erst recht nicht infrage. Elotrix nennt in einem aktuellen Stream jedoch noch einen weiteren Grund, warum er sich „1.000 %“ sicher ist, EAFC niemals spielen zu werden: „Sogar, wenn die mir ein Placement anbieten würden, würde ich das nicht spielen.“

Für ihn ist das Franchise so ziemlich das schlimmste, was es an Pay2Win auf dem Gaming-Markt gibt. Da werde jedes Jahr aufs Neue kleinen Fußballfans das Geld aus der Tasche gezogen. Elotrix kritisiert jedoch nicht nur das Spiel selbst, sondern auch einige seiner Streaming-Kollegen, die damit Content machen. Dazu gehört auch sein guter Kumpel, MontanaBlack.

Insbesondere das Ultimate Team sorgt für Kritik an FIFA/EAFC:

„Multimillionäre verzocken Jahreseinkommen von Zuschauern“

Was stört ihn an seinen Kollegen? Elotrix betont, dass er es seinen Twitch-Kollegen gegenüber nicht böse meint, es sei jedoch „völlig surreal“, welche Summen in das Spiel gesteckt würden: „Content Creator, die Multimillionäre sind und dann im Stream am Tag Jahreseinkommen – nichtmal Monatseinkommen, sondern Jahreseinkommen – von normalsterblichen Zuschauern [verzocken].“

Besonders scheint den Streamer zu stören, dass es als regelrecht normal dargestellt wird, solche Unsummen zu verballern. Er geht so weit, zu sagen: „Das widert mich an.“ Einen Mitschnitt des Clips könnt ihr hier sehen:

Elotrix erklärt, er würde niemals das Geld, das er mit dem Traumjob Streamen verdient, für so etwas verschwenden. Der Streamer – ohnehin nicht unbedingt für seine ruhige Art bekannt – muss sich da wohl jedes Jahr aufs Neue zusammenreißen, nicht ständig über dieses Verhalten zu schimpfen.

Ein Kollege, der sich wohl von Elotrix angesprochen fühlen dürfte, ist Maximilian Stemmler alias Trymacs. Der 29-Jährige wird gerne mal als „Pay2Win-Streamer“ bezeichnet und steckt häufig Unsummen in seine Spiele. 2022 kam es zum großen Sinneswandel, er deinstallierte FIFA im Stream und löschte sogar sein teures Team. Nun erklärt er, warum dennoch FC 24 auf seinem Twitch-Kanal zu sehen sein wird:

