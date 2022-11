FIFA 23: Ein meisterhafter Twitch-Clip macht mich einfach fertig – MontanaBlack zieht Ronaldinho

CoD: Warzone 2.0 will alles größer und besser machen. Wir zeigen im Video, was euch in dem Shooter erwartet.

Aus demselben Grund sind auch in den USA Streamer wie xQc enorm erfolgreich, auch wenn der mittlerweile so spricht, dass man ihn kaum noch verstehen kann.

Wirkt also in dem Moment gefühlvoll, aber das hält nur winzige Momente. Gleich danach brüllt er: „Ronaldinho, Ihr Wichser“.

Dabei zeigt MontanaBlack einen unterschätzen Grund für seinen Erfolg. Er hat einen Hang zu Pathos und zu ganzen großen Gefühlen. Manchmal sieht man im Stream, wie MontanaBlack völlig in Phil Collins versinkt und zu „In The Air Tonight“ einen eigenen Film schiebt.

Der Clip, der mich so fasziniert, beginnt damit, dass MontanaBlack gerade über Liebeskummer spricht, während er im Chat mit anderen Streamern geistesabwesend FIFA-Packs öffnet. Es wird einfach durchgeklickt, gar nicht groß darauf geachtet, was da im Spiel passiert.

Der 59-sekündige Clip aus dem Oktober 2022 ist ein Gesamtkunstwerk und völlig zu Recht mit 53.000 Aufrufen der erfolgreichste FIFA-Clip der letzten 30 Tage aus Deutschland. Eigentlich ist der Clip sogar der größte FIFA-Clip der Welt im Oktober: Doch das Drama zwischen Adept und xQc holte sich irgendwie Platz Eins, weil Adept in einer schrägen Szene gerade mit FIFA 23 auf Sendung war (via twitch ). Egal.

Das Sportspiel FIFA 23 von EA geriet in letzter Zeit wegen Mikrotransaktionen in die Kritik. Deutsche Twitch-Streamer ziehen dennoch Packs ohne Ende. Unser Autor Schuhmann ist auf einen Clip des Streamers Marcel „MontanaBlack“ Eris gestoßen, in dem der 34-Jährige Ronaldinho zieht und ist beeindruckt.

