Scurrows sagt, er hat 6.000 € in EA FC investiert und wurde gehackt – Droht EA jetzt mit Klage

Warum ist Scurrows so unbeliebt? Der Streamer war durch seine Casino-Inhalte bei vielen in Ungnade gefallen. Nachdem Twitch seine Richtlinien für das Zeigen von Glücksspiel auf der Plattform verschärft hatte, fiel Scurrows zudem hauptsächlich durch provokative Aussagen auf.

Wie fallen die Reaktionen aus? Die sind gemischt. Während einige einer Klage entgegenfiebern, kommt bei anderen Schadenfreude auf. Sie kommentieren den Post mit „HAHA“ in variierender Länge oder lassen Sprüche wie „verdient“ und „Küsse das Herz des Hackers“ ab (via X ).

Wen hat es diesmal erwischt? Der Streamer Theo „Scurrows“ Bottländer (Twitch, Kick) teilte am 09. Oktober 2023 auf X, ehemals Twitter, mit, sein Account sei gehackt worden. Angeblich habe er 6.000 € in das Spiel gesteckt, das für ihn damit erstmal erledigt sei.

Aktuell sind mehrere deutsche Content-Creator erneut von Hacking-Angriffen betroffen. Doch während man in den Kommentaren eines Betroffenen auf YouTube vor allem Mitgefühl liest, hält sich das Mitleid bei einem weiteren Opfer in Grenzen.

