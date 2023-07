Die Karriere des Twitch-Streamers Theo „Scurrows“ Bottländer war eigentlich im Sinkflug, seit Twitch die Streams des Crypto-Kasinos „Stake“ verboten hatte. Im Mai 2023 war sein Zuschauerschnitt auf 1.500 gefallen. Doch der Streamer hat einen Weg gefunden, um relevant zu bleiben: Mit aggressivem Auftreten und einem klaren Feindbild kommt der Streamer nach oben.

Wie lief die Karriere von Scurrows auf Twitch?

Scurrrows war 2018 ein mäßig erfolgreicher Twitch-Streamer, hatte damals im Schnitt etwa 2.300 Zuschauer mit Rollenspiel bei GTA 5. Aber es kam ein langer Bann von Twitch wegen „Hasserfülltem Verhalten“.

2021 gelang es Scurrows sich wieder erfolgreich auf Twitch zurückzuklagen. Jetzt wandte er sich vor allem dem Glücksspiel zu und konnte hier seine Zuschauerzahlen verdreifachen: Sie stiegen auf 6.041, wenn er Casino zeigte. Das führte zu einem handgreiflichen Streit auf der gamescom.

2022 konnte er diesen Erfolg fortsetzen, doch 2023 rutschten die Zuschauerzahlen ab: Nachdem Twitch die Streams des Casinos Stake verboten hatte, schrumpfte der Kanal von Scurrows von Monat zu Monat. Ohne Glücksspiel hatte Scurrows im Mai 2023 nur noch etwa 1.500 Zuschauer, wenn er auf Sendung war.

Wie sehen die Zahlen jetzt aus? Scurrows erlebt einen enormen Aufschwung auf Twitch:

In den letzten 30 Tagen konnte er 6.027 durchschnittliche Zuschauer erreichen – das sind 307 % mehr als im Zeitraum davor

Ein Stream am 11. Juli war besonders erfolgreich: Hier erreichte er im Schnitt 11.854 Zuschauer, in der Spitze sogar 14.974. Niemals vorher hatte der Streamer so viele gleichzeitige Zuschauer.

Die Zuschauerzahlen waren in einem konstanten Abwärtstrend, bis zum Streit mit Shurjoka.

Wie hat er das erreicht? Scurrows hatte nach dem Glücksspiel-Verbot verstärkt damit begonnen, Tweets zu verfassen, die sich um Themen wie LGBTQ+, die Rolle von Mann und Frau und Transgender-Themen drehten. Dabei trat er immer wieder provokant auf und spielte mit kulturellen Spannungen, die in der Luft liegen.

So positionierte er sich im Februar etwa offensiv „pro Hogwart’s Legacy“ – das Rollenspiel war zu der Zeit ein rotes Tuch für einen Teil der LGBTQ+Community auf Twitter und Twitch. Die Streamerin Shurjoka hatte sogar zum Boykott aufgerufen.

Streamerin wirft Scurrows frauenfeindliches und queerfeindliches Verhalten vor

Letztlich griff ihn die Streamerin Shurjoka an, nachdem er in einem politischen Talk zu hören war. Sie kritisierte ihn aber nicht für sein Verhalten in diesem Talk, sondern für sein Auftreten zuvor:

Es ging um das Verhalten davor, inklusive des gesamten Twitter-Verlaufes von Scurrows und es ist nicht schwer, den nachzuschauen, in dem er ganz offen transfeindliche, queerfeindliche und frauenfeindliche Dinge sagt, inklusive diverser Vorwürfe, die gegen ihn im Raum stehen zur Belästigung von irgendwelchen Influencerinnen, inklusive mir. Shurjoka via YouTube

Auf dieses Video hat Scurrows empört reagiert. Dabei hat er den Vorwurf wegen transfeindlichen, queerfeindlichen und frauenfeindlichen Aussagen ignoriert.

Er ging allein auf den Vorwurf wegen „Belästigung“ ein, sagte „sexuelle Belästigung“ sei ein so ernster Vorwurf, dass es seine Karriere zerstören könne.

Es ist anzumerken, dass Shurjoka lediglich von “Belästigung” gesprochen hatte – Scurrwos fügte die Komponente “sexuell” hinzu.

Er zeigte triumphierend ein Video von der gamescom 2017, in dem er ein vermeintlich normales Gespräch mit Shurjoka führte und erklärte, das sei alles komplett harmlos, zerstöre damit jede Glaubwürdigkeit von Shurjoka und entlarve sie als Lügnerin.

Shurjoka antwortete: Es habe ein zweites Treffen gegeben, auf dem sich Scurrows ganz anders verhalten habe. Doch das leugnete Scurrows.

Nun stellte er sich als smarten Mastermind dar, dem niemand was kann, weil er so intelligent ist und alles belegen kann. Die Leute sollten ihn lieber nicht angreifen, er habe „fette, fette Ordner“ über jeden.

Dabei orientiert sich Scurrows offenbar an dem US-Streamer Trainwreck, der auf Vorwürfe gegen ihn damit reagierte, dass er im September 2022 einen Gegenangriff auf den Streamer Mizkif startete und damit alle Kritik an sich ablenkte und den Streamer in eine ernste Krise stieß.

Die Polarisierung treibt die Zuschauerzahlen hoch

Warum hat ihm das so sehr geholfen? Das Thema „Scurrows vs. Shurjoka“ hat sich auf Twitch und Twitter zu einem Flächenbrand entwickelt, in dem verschiedene Streamer Position beziehen, aufeinander reagieren und das kommentieren.

Scurrows wird vor allem von den beiden größeren Content-Creators KuchenTV und MontanaBlack unterstützt, die schon seit längerem mit Shurjoka im Clinch liegen und finanziell davon profitieren, gegen die Streamein zu wettern.

Seit dem Beginn des Streits ist Scurrows verstärkt auf Twitch aktiv und regt sich dort vor allem über politisch links stehende Streamer und Streamerinnen auf, wirft ihnen vor, sich in eine Opfer-Rolle zu flüchten und unterstreicht, wie schwierig man es „als Mann“ habe:

Er stellt heraus, dass er seine eigene Unschuld zweifelsfrei bewiesen habe und jeder, der jetzt noch gegen ihn wettert, sich eigentlich lächerlich macht.

Dabei verfällt er in eine raue Sprache und steigert sich in die Themen rein, so als seien die Gegenargumente so verrückt, dass er darüber wahnsinnig werde

Shurjoka hat sich hingegen, seitdem der Streit eskaliert ist, von Social Media zurückgezogen.

Offenbar trifft er mit seinem Verhalten und dem Bild eines geschundenen Mannes, „der gar nichts mehr sagen darf“, einen Nerv der Zeit und kann vor allem über die ständige Diskussion und Empörung seiner Thesen auf Twitter wachsen.

Seinen Erfolg flankiert er mit einer Vielzahl von Short-Videos auf YouTube und TikTok, was auch US-Creator als neue Methode entdeckt haben, um ihre klassischen Kanäle auf YouTube und Twitch zu befeuern.

Für viele auf Twitch scheint das jetzt noch bessere Unterhaltung zu sein, als Scurrows bei GTA 5 oder dem Glücksspiel zuzusehen.

