„Ich weiß alles von euch“ – Casino-Streamer sagt, er führe Buch über die „Lügen“ der deutschen Twitch-Szene

Der deutsche Streamer Theo „Scurrows“ Bottländer steht seit längerem wegen seiner Glücksspielinhalte und seiner Haltung gegenüber Menschen der queeren Community in der Kritik. Davon hat er nun offenbar genug und droht, die angeblichen Lügen der deutschen Twitch-Szene öffentlich zu machen.

Was ist das für eine Aussage? In einem Twitch-Stream am 9. Juli 2023 behauptete Scurrows, er habe „fette Ordner“ über deutsche Content Creator und deutete an, die Informationen zu nutzen, sollte sich jemand gegen ihn stellen.

So will er sich gegen vermeintliche Lügen wehren, die angeblich über ihn verbreitet werden.

Scurrows hatte ursprünglich mit Rollenspiel in GTA Online Bekanntheit erlangt:

Streamer will gegen „Unwahrheiten“ vorgehen

Was steckt dahinter? Scurrows, wie auch der befreundete Streamer Kevin „Orangemorange“ Bongers hatten 2022 für ihre Glücksspiel-Inhalte viel Kritik einstecken müssen. Ein schwelender Konflikt mit dem Berliner Content Creator Tanzverbot endete sogar in Handgreiflichkeiten.

Nachdem Twitch im Oktober 2022 neue Regelungen zum Zeigen von Glücksspiel auf der Plattform eingeführt hatte, begannen Orangemorange und Scurrows vermehrt, über „Cancel Culture“ zu schimpfen. Damit eckten sie bei anderen deutschen Streamern und Streamerinnen an.

Aktuell gibt es einen Konflikt zwischen Scurrows und der Twitch-Streamerin Pia „Shurjoka“ Scholz. Die hatte Scurrows offen transfeindliche Inhalte vorgeworfen und in diesem Zusammenhang einen älteren Vorwurf erwähnt: Scurrows habe ihr 2017 auf der gamescom bewusst in den Ausschnitt gefilmt und sie verbal bedrängt.

Diesen Vorwurf wollte Scurrows in einem Video widerlegen, in dem er einen Ausschnitt des Streams von seiner damaligen Begegnung mit Shurjoka zeigte. Der Streamer drohte, alle aus „ihrer Bubble“ zu verklagen, die Unwahrheiten über ihn verbreiten würden (via Twitter).

Scurrows hat „fette, fette Ordner“

Wie sieht die aktuelle Entwicklung aus? Im Stream vom 9. Juli sprach Scurrows erneut über den andauernden Konflikt. Er warf der deutschen Twitch-Szene vor, “rumzulügen“ und ihn ständig für seine Aussagen herunterzumachen.

Ihr glaubt, ihr kommt mit euren […] Lügen durch. Weil ihr immer glaubt, ihr seid auf der sicheren Seite, ihr glaubt, ihr seid intelligenter.

Scurrows behauptete, er habe „fette, fette Ordner“ über sämtliche deutschen Twitch-Streamer – auch die, die gar nichts mit ihm zu tun hätte.: „Ich weiß alles über euch.“ So wisse er unter anderem über das Privatleben und die Konversationen der betreffenden Personen Bescheid.

Der Streamer fügt lachend hinzu, er sei so laut, damit auch seine Nachbarn wüssten, dass sie niemals etwas gegen ihn sagen sollten. Die Botschaft ist also eindeutig: Scurrows droht damit, rechtlich gegen seine Kritiker vorzugehen und Informationen über sie zu veröffentlichen.

Scurrows mahnt reihenweise Content Creator ab

Wie fallen die Reaktionen aus? Auf Twitter wurde der Clip mehrmals geteilt. Nutzer machten sich einen Spaß daraus, dazuzuschreiben, in welchen Situationen sie eine solche Tirade von sich geben würden (via Twitter). Ein Beispiel haben wir euch hier eingebunden:

Insgesamt scheint der Ausraster auf viele etwas befremdlich zu wirken. Scurrows selbst sprach in einem Post kurz darauf von „Spaßclips“ und „Idiotenclips“, was auf die Aufnahmen bezogen zu sein scheint. Es scheint also, als wolle er nun andeuten, dass es sich da nur um einen Scherz gehandelt habe (via Twitter).

Ernst meint Scurrows aber offenbar seine Drohung, rechtliche Schritte einzuleiten, denn er verfasste allein am 10. Juli 3 Tweets darüber, wem er alles eine Abmahnung zukommen lasse. Ins Visier des Streamers sind demnach die Twitch-Streamerin Freiraumreh sowie die YouTuber LeFloid und HerrNewstime geraten.

Unterdessen hat auch die Twitch-Streamerin Shurjoka rechtliche Schritte gegen den Meinungsblogger Tim „KuchenTV“ Heldt eingeleitet. Es scheint also, als würden die Konflikte der deutschen Content Creator künftig vor Gericht ausgetragen werden.

