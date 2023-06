„Maximal unangenehm“ – Twitch-Streamer MontanaBlack bespricht Verleumdungs-Klage von Deutschlands Spielerin des Jahres

Im deutschen Twitch gibt es derzeit einen Konflikt zwischen Pia „Shurjoka“ Scholz und Tim „KuchenTV“ Heldt. Marcel „MontanaBlack“ Eris hat eine ganz eigene Meinung dazu und findet: „Alles Quatsch.“

Worum geht es in der Klage? Die Twitch-Streamerin Pia „Shurjoka“ Scholz sieht sich seit ihrer Kritik am „Harry Potter“-Spiel Hogwarts Legacy immer wieder Anfeindungen ausgesetzt.

Im Mai 2023 kochte die Situation erneut hoch, als die 25-Jährige den Deutschen Computerspielpreis als „Spielerin des Jahres“ erhielt. Kritiker empfanden die Auszeichnung als unverdient, da Shurjoka eher für ihr politisches Engagement, als für ihre Gaming-Streams bekannt sei.

Die Streamerin beschrieb einen Teufelskreis: Jede Handlung ihrerseits führe zu Videos anderer Influencer, deren Communitys sie dann mit Hass-Botschaften überschütten würden. Sie erstattete schließlich Anzeige, um der Situation zu entkommen:

Gegen den umstrittenen Content Creator Tim „KuchenTV“ Heldt wegen Verleumdung – er hatte sie als „extremistisch“ bezeichnet.

Zudem will sie gegen Gewalt-Fantasien und Drohungen aus den entsprechenden Communitys vorgehen.

Marcel „MontanaBlack“ Eris hat seine eigenen Differenzen mit KuchenTV gerade rechtzeitig beigelegt, um ihm nun beispringen zu können.

MontanaBlack meint, Streamerin schadet sich selbst

Was hat MontanaBlack zu sagen? Der Streamer hat bereits nach der Auszeichnung für Shurjoka deutlich gemacht, dass er nicht viel von ihr – oder dem DCP – hält. Gleich zu Beginn seiner Reaktion macht er dann auch deutlich, auf wessen Seite er steht: Einen Bruder müsse man unterstützen.

Von Shurjoka findet er es hingegen „schwach“, dass sie sich in die „Opferrolle“ stelle, weil sie „Brüste habe.“ Hass würde im Internet schließlich jeder abbekommen, egal ob Mann oder Frau, meint MontanaBlack.

Er sagt, die Streamerin würde sich selbst am meisten schaden. Da spreche er aus Erfahrung, schließlich habe er selbst früher auch sehr viel Kritik abbekommen. Sein Weg sei es jedoch, nicht groß darauf einzugehen, damit habe er sich sehr viele Kopfschmerzen erspart. In einer Woche habe es dann jeder vergessen. So erklärt er:

Das Schlimmste, was du machen kannst: Du wirst kritisiert und guckst dir das an und gehst in keinster Art und Weise auf die Kritik ein. [Du] laberst drauflos und laberst so viel Scheiße, dass diese Meinungsblogger, die ein Video über dich gemacht und dich kritisiert haben, noch ein Video über dich machen und dich auseinander nehmen.

Der Streamer bemängelt, Shurjoka würde nicht auf Kritik von KuchenTV eingehen und sich stattdessen auf seine Verurteilung wegen Volksverhetzung stürzen, die aber schon Jahre her sei: Das sei einfach „maximal unangenehm“.

Die ganze Reaktion von MontanaBlack findet ihr auf YouTube.

MontanaBlack sagt: „Habe keinen Hass“

MontanaBlack betont aber auch, dass er keinen Hass gegen Shurjoka verspüre. Vielmehr wolle er eigentlich mit jedem befreundet sein. Er selbst sei von der Streamerin blockiert worden, ohne je Kontakt zu ihr gehabt zu haben.

Der 35-Jährige schlägt vor, man könne sich ja mal zu einem klärenden Gespräch zusammen setzen, eventuell moderiert durch einen neutralen Content Creator. Ob es dazu kommen wird, ist jedoch fraglich.

Unterdessen scheint der Kreislauf aus Reaktionen und Gegen-Reaktionn nicht abzubrechen: KuchenTV sah sich im Stream bereits die Reaction von MontanaBlack sowie einen weiteren Stream von Shurjoka an und kündigte an, das würde ein weiteres Video geben.

MontanaBlack hat selbst schon Erfahrungen mit Rechtsstreitigkeiten gemacht. Ein eigentlich gemütlicher Stream aus dem Wildpark endete in einer einstweiligen Verfügung gegen den Streamer. Der sah darin einen gefährlichen Präzedenzfall.

