Twitch-Streamerin zeigt Influencer an, weil er fiese Videos über sie macht – Er macht ein fieses Video über die Anzeige

Die Twitch-Streamerin Pia „Shurjoka“ Scholz sieht sich seit Wochen heftiger Kritik ausgesetzt. Nun erstattet sie Anzeige wegen Rufmord und Verleumdung.

Was ist das für ein Konflikt? Zwischen Shurjoka und KuchenTV gibt es bereits seit längerer Zeit Spannungen. So waren sie bereits im Zusammenhang mit der Kritik der Streamerin an Harry Potter und dem zugehörigen Spiel Hogwarts Legacy aneinander geraten.

Als die Streamerin im Mai mit dem Deutschen Computerspielpreis als Spielerin des Jahres ausgezeichnet wurde, rief das zahlreiche Kritiker, darunter auch KuchenTV, auf den Plan. Sie glaubten, Shurjoka habe die Auszeichnung nicht verdient.

Shurjoka will gegen Verleumdung und Drohungen vorgehen

Was ist die aktuelle Entwicklung? In ihrem Stream vom 24. Mai erzählte Shurjoka, dass sie mithilfe eines Anwalts Anzeige wegen Verleumdung erstattet hat. Neben KuchenTV will die Streamerin auch gegen Gewaltandrohungen, auch explizite Androhungen sexueller Gewalt, vorgehen.

Shurjoka hat den Eindruck, seit ihrer Kritik an Harry Potter für viele zu einem „Feindbild“ geworden zu sein. Jetzt würde sie angefeindet werden, egal was sie tue.

Die Streamerin sagt, sobald Influencer wie KuchenTV über sie sprechen, erhalte sie massenweise Beleidigungen, Anfeindungen und sogar Drohungen aus deren Communitys.

Diskurs und andere Meinungen müsse sie aushalten, jedoch keine Verleumdung: „Ich komme gar nicht klar darauf, dass man mir Aussagen und Worte in den Mund legt.“

Shurjoka beschreibt zudem eine Art Teufelskreis; geht sie auf Kritik ein, nutzen andere das für ihre Inhalte: „Ich kann mich auch nicht wehren, weil sobald ich etwas sage, wird daraus ein neues YouTube-Video.“ Das führe dann wieder zu Angriffen der jeweiligen Communitys.

Nun habe sie rechtliche Schritte eingeleitet, weil sie sich nicht anders zu helfen wisse.

Legitime Kritik an ihr sei hingegen in Ordnung und sogar erwünscht.

Auf Twitter fasste sie ihren Standpunkt selbst noch einmal zusammen:

Streamerin stört sich an der Behauptung, sie sei “extremistisch”

Insbesondere stört Shurjoka dabei die Bezeichnung „extremistisch“, denn diese Bezeichnung unterstelle ihr Demokratiefeindlichkeit und Gewaltbereitschaft. Die Streamerin verordnet sich politisch zwar klar links, betont aber, dass Extremismus nicht einfach ein Sammelbegriff für Ansichten sei, mit denen man nicht einverstanden ist.

Hier bei MeinMMO liegt unsere Expertise beim Gaming und allem drumherum. Wenn ihr mehr zum Thema Extremismus erfahren wollt, könnt ihr die Geschichte und Definitionen des Begriffs bei der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg nachlesen.

Shurjoka erklärt, sie habe sich in Absprache mit ihrem Anwalt dazu entschieden, die rechtlichen Schritte selbst öffentlich zu machen. Für gewisse Content Creators würde es einfach dazugehören, Strafverfahren gegen sich für ihre eigenen Inhalte zu verwenden.

Bevor andere die Anzeige also öffentlich machen, wolle sie es lieber selbst in ihren eigenen Worten tun. Ihr sei aber klar, dass auch aus ihrem Stream vom 24. Mai wieder Videos entstehen würden.

Genau das trat dann auch ein.

KuchenTV sagt: „Ich möchte einfach, dass sie verliert“

Wie reagiert KuchenTV? Der Content Creator reagierte in einem Stream auf die Aussagen von Shurjoka. Von den Vorwürfen gegen ihn hält er jedoch wenig. Die anderthalbstündige Reaction veröffentlichte er ungeschnitten auf YouTube. Wir haben einige der wichtigsten Aussagen für euch zusammengefasst:

Er streitet ab, sich auf die Streamerin eingeschossen zu haben: „Ich berichte halt über das, was es zu berichten gibt.“

Seiner Meinung nach ist es Shurjoka, die ihn in Reactions verleumdet und lächerlich gemacht haben soll: „Sie darf das über andere machen, aber wenn andere das über sie machen, dann ist es das Schlimmste auf der Welt.“

KuchenTV streitet ab, dass weite Teile seiner Community Hass gegen Shurjoka verbreiten und ihr Gewalt androhen würden. Sollten einzelne Zuschauer sich doch so verhalten, sei das „dumm“ und er hoffe ebenfalls, dass die Streamerin diese Zuschauer anzeigt.

Für vereinzelte Nachrichten seiner Fans könne der Streamer nichts und könne auch nichts dagegen unternehmen.

KuchenTV sagt, Shurjoka hätte ein persönliches, klärendes Gespräch mit ihm suchen können, statt Anzeige zu erstatten.

Insgesamt steht KuchenTV hinter seinen Aussagen. Dass Shurjoka „nur wegen dieses einen Wortes“ gegen ihn vorgehen wolle, bezeichnet er als „Clown-Show“. Er gibt allerdings zu, dass er sich vielleicht besser hätte ausdrücken können.

Was rechtliche Konsequenzen angeht, zeigt sich der Streamer betont gelassen: Er habe „die besten Anwälte im Äußerungsrecht“.

Abschließend erklärt KuchenTV: „Ich möchte einfach, dass sie verliert.“ Für ihn sei das sehr spannend, er werde seine Fans auf dem Laufenden halten.

Zusätzlich veröffentlichte KuchenTV am 31. Mai ein weiteres Video zur Anzeige von Shurjoka, das habe er einfach machen müssen. In dem Video kritisiert er die Streamerin dafür, dass sie sich in eine Opferrolle stelle und betont erneut, dass er sich eher ein klärendes Gespräch gewünscht hätte.