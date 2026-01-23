Weil HandOfBlood seine eigene Regel in Sauercrowd nicht brechen will, streamt er heimlich auf einem Zweitkanal WoW

Wegen einer Regel, die unter anderem er selbst in Sauercrowd aufgestellt hat, musste Maximilian HandOfBlood Knabe auf einem Zweitkanal auf Twitch streamen. Und das alles, weil er krank war.

Was ist das für eine Regel? Damit das Hardcore-WoW-Event so gesittet wie möglich abläuft, haben die Gründer, HandOfBlood, Metashi12 und Papaplatte, einige Regeln aufgestellt. Eine davon besagt: Wenn ein Teilnehmer mit seinem Hardcore-Charakter spielt, muss er dabei livestreamen. Es ist somit kein Leveln außerhalb des Events möglich.

Um diese Regel nicht zu brechen, aber trotzdem während seiner Krankheit spielen zu können, erstellte sich HandOfBlood einen weiteren Twitch-Kanal.

„Ich wollte unbedingt zocken“

Wie streamte HandOfBlood? Für seine Krankheitstage, in denen HandOfBlood nicht streamte, erstellte er den Kanal „dragenraider“. HandOfBlood meint, dass er einfach nicht wollte, dass so viele mitbekommen, dass er streamt. Ganz so heimlich war HandOfBloods Zweitstream dann doch nicht: Schließlich packte er den Kanalnamen auf seinen Hauptkanal.

Allerdings konnten seine Zuschauer in diesen Streams keine herkömmliche HandOfBlood-Unterhaltung erwarten: Es gab keine Facecam und noch nicht mal das Mikrofon hatte der Twitch-Streamer eingeschaltet. HandOfBlood selbst bezeichnete den eigenen Stream als „Scheiß-Stream“.

Trotzdem streamte er sein WoW-Gameplay und brach so die Streaming-Regel nicht. HandOfBlood führt aus: „Ich wollte aber unbedingt zocken, zum einen, aber zum anderen ja auch nicht abfallen mit dem Level, weil die Leute ja eh schon so einen Speedrun draus gemacht haben.“ (Quelle: Twitch ab Minute 19:20).

HandOfBloods Erkenntnis: Sein Gameplay ist wesentlich besser, wenn er nicht durch das eigene Streamen abgelenkt ist.

Mittlerweile scheint es HandOfBlood wieder besser zu gehen, sodass er auf seinem Hauptkanal weiter streamt. Mehr zu HandOfBlood und dem WoW-Event Sauercrowd lest ihr hier auf MeinMMO: Twitch-Streamer von Sauercrowd offenbart HandOfBlood während Dungeon-Run in WoW kulinarische Sünde, könnte damit 28 Days Later lostreten

Quelle(n): HandOfBlood auf Twitch
